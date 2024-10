Pas endavant per a l’oblit sanitari per a persones que hagin patit càncer, hepatitis C i per a les persones amb VIH

Compareixença de la ministra de Salut, Helena Mas (SFGA)

El Govern ha decidit emetre un criteri neutre a la Proposició de llei de l’oblit sanitari, presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata, amb l’objectiu de continuar amb la política de mà estesa amb les forces parlamentaries representades al Consell General. Tot i que, segons el criteri del Govern, aquesta proposta legislativa presenta deficiències formals, materials i tècniques que caldrà modificar a través de múltiples esmenes al text legal.

L’Executiu ha pres aquesta decisió per tal d’avançar en aquesta matèria, d’interès molt destacat per a les persones que han patit càncer, hepatitis C o pateixen VIH, segons ha relatat la ministra de Salut, Helena Mas, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimecres.

“Considerem que la via que ha escollit el Partit Socialdemòcrata per a elaborar aquest text no és la més idònia, ja que es podria haver treballat conjuntament. Aquest fet comportarà un treball feixuc d’esmenes que s’hagués pogut simplificar amb un text legislatiu elaborat conjuntament i de comú acord”, ha afirmat Helena Mas.

En aquest sentit, la titular de Salut ha presentat les línies generals del projecte de llei sobre l’oblit sanitari en el qual estava treballant el Govern i estava en la fase final de revisió, el qual s’havia compartit amb l’Associació d’asseguradors i reasseguradors d’Andorra. Un projecte de llei que, segons Mas, no s’entrarà a tràmit, sinó que s’introduirà el contingut a través d’esmenes a la Proposició de llei presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata.

Els principals aspectes a modificar o introduir que proposa el Govern s’engloben en tres àmbits: aspectes formals, materials i tècnics. “El dret a l’oblit oncològic i sanitari mereix un tracte normatiu diferent i amb més seguretat jurídica, que permeti una accessibilitat i comprensió de la norma més gran per part del conjunt dels ciutadans i dels operadors econòmics, en aquest cas les asseguradores, i que a la vegada atorgui una transcendència social més elevada”, ha assegurat Helena Mas.

Alhora, cal incorporar a la Proposició de llei, segons Mas, definicions clares i concretes, així com un procediment administratiu, més enllà de les sancions en l’àmbit civil. Finalment, a nivell tècnic, cal posar en valor el dret a no declarar l’antecedent en aquestes patologies, segons ha explicat la titular de Salut.