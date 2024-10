Arribada i sortida de La Vuelta, l’any vinent a Andorra

La Vuelta transitant per Andorra en una edició anterior (Visit Andorra)

El Principat d’Andorra tornarà a acollir la Vuelta Ciclista a Espanya l’any que ve. Serà a final del mes d’agost, amb una etapa que acabarà en altura i, també, la sortida d’una etapa l’endemà de l’arribada. Les dates no permeten fer jornada de descans, com pretenia Andorra Turisme. L’opció que guanya força per a acollir l’arribada en alt de “La Vuelta” és el coll de la Botella, a la parròquia de la Massana.

El director de la prova, Javier Guillén, ja va avançar ara fa un any, en la darrera visita de la ronda espanyola, que tornarien el 2024 o, a tot estirar, el 2025. Andorra no serà l’únic pas de la cursa programat fora de les fronteres espanyoles. La ciutat italiana de Torí serà l’escenari de l’inici de la propera edició i la regió del Piemont podria acollir les tres primeres etapes.