Ubach reivindica a la Cimera Iberoamericana fer front al canvi climàtic

Maria Ubach a la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, s’ha desplaçat a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, per a participar en els actes de la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que organitza i acull el país caribeny entre el 22 i el 25 de març d’enguany sota el lema ‘Junts cap a una Iberoamèrica justa i sostenible’.

L’agenda de treball d’Ubach ha començat aquest divendres al matí amb la III Reunió de Ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica, que s’ha celebrat al Centre de Congressos del Ministeri d’Afers Exteriors dominicà. En la seva intervenció, Maria Ubach s’ha referit a la Conferència Iberoamericana com un referent en la defensa del multilateralisme “com a un instrument orientat a millorar la situació de les nostres poblacions a través de la cooperació” per a “no deixar ningú enrere”.

En aquest sentit, la titular d’Afers Exteriors en funcions ha destacat la importància de l’acció comuna dels països iberoamericans per a fer front a reptes globals, com ara el canvi climàtic o la digitalització. Dues qüestions en les quals, precisament, els vint-i-dos governs de la regió s’han compromès a avançar conjuntament mitjançant la Carta Mediambiental Iberoamericana i la Carta de Principis i Drets Digitals Iberoamericana, que s’elevaran a la reunió plenària de Caps d’Estat i de Govern.

La Carta Mediambiental, ha apuntat Ubach, “posicionarà a Iberoamèrica com un espai de cooperació compromès amb el medi ambient, la protecció de la biodiversitat i la lluita i l’acció efectiva contra el canvi climàtic i les seves conseqüències, que afecten no només les zones de litoral, sinó també a les zones de muntanya com és el cas d’Andorra”. Pel que fa a la digitalització, la ministra en funcions ha assenyalat que la Carta impulsarà “una societat digital inclusiva, regulada, segura i transparent” com una font “de desenvolupament sostenible que permeti eliminar les bretxes digitals entre països”, col·locant a les persones en el centre de la transformació digital.

“Andorra ratifica el seu compromís amb Iberoamèrica, mantenint una participació activa i constructiva sempre amb la voluntat d’avançar per la via del consens”, ha afirmat Maria Ubach, que també ha celebrat el consens assolit pels responsables d’Afers Exteriors a la XXVIII Cimera amb la Ruta Crítica per a assolir la Seguretat Alimentària. Un document conjunt que persegueix el desenvolupament sostenible mitjançant la innovació, l’educació nutricional accessible i el protagonisme de les dones i dels grups vulnerables. “És fonamental evitar el malbaratament alimentari, assolint una distribució justa”, ha expressat.

Davant els titulars d’Afers Exteriors iberoamericans, Ubach també ha recordat la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna i les seves conseqüències amb la pèrdua de vides humanes, així com a escala global amb la dificultat d’accés a recursos energètics i alimentaris: “és el nostre desig que aquest conflicte pugui trobar una resolució pacífica el més aviat possible”.

Al llarg de la seva intervenció, la titular d’Afers Exteriors en funcions ha emfatitzat l’oportunitat que representen els grans fòrums, com és el cas de la Cimera, com a espais de trobada on diferents governs del món comparteixen les seves pròpies estratègies per a fer front a reptes globals i que són comuns a tots els països, com per exemple el canvi climàtic o la digitalització. Un fet que permet conèixer de primera mà diferents experiències i accions desenvolupades arreu per a traslladar-les, en la mesura del possible, a les polítiques nacionals o locals.

La reunió d’aquest divendres ha estat presidida pel ministre de Relacions Exteriors dominicà, Roberto Álvarez, i pel secretari general de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, que han coincidit a ressaltar el paper de la Cimera com a un espai de diàleg, cooperació i treball conjunt dels 22 països d’Amèrica Llatina i d’Europa que configuren la Conferència Iberoamericana.

L’objectiu principal de la trobada d’aquest divendres ha estat tancar els acords sobre els documents finals que s’elevaran a la reunió plenària dels Caps d’Estat i de Govern iberoamericans, que es durà a terme aquest dissabte a Santo Domingo i que clourà la XXVIII Cimera. També s’ha donat el vistiplau a la sol·licitud de reconeixement com a observador consultiu de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa (CPLP), una qüestió que Ubach ha celebrat, recordant que Andorra és observador de la CPLP.