El Boulogne Metropolitans supera un BC Andorra ansiós (74-83)

El primer quart ha estat de tempteig, amb els dos equips erràtics en el joc i només Codi Miller-McIntyre efectiu per al conjunt tricolor . En el segon el Boulogne ha començat a obrir escletxa gràcies a Jordan McRae, ben secundat per Vince Hunter. El BC Andorra estava ofuscat amb els triples (2 de 14 al descans) i això ho ha aprofitat l’equip francès per marxar de deu punts (28-38). L’esprint final dels andorrans després d’un temps mort de David Eudal ha portat el partit a la mitja part amb un marcador de 35-40. Tocava remar per capgirar la dinàmica.

I l’inici del tercer quart no ha fet presagiar un canvi. Cummings era l’amo del partit i els francesos anotaven amb facilitat davant un BC Andorra espès i amb pocs arguments ofensius. El control del partit era visitant. Els francesos han jugat amb el nerviosisme dels de David Eudal, que ha intentat capgirar la situació amb dos temps morts i un -13 al marcador (47-60). La tempesta s’ha aturat una mica, però el partit ha entrat en el darrer quart amb 8 punts de marge per al Boulogne i la sensació que la desena victòria Eurocup estava lluny. Però un triple de sortida de Moussa Diagne i més agressivitat al darrere ha permès córrer el BC Andorra. El Poliesportiu començava a creure en la remuntada. Un parcial d11-0 ha fet somiar en la victòria (61-62). Però ha estat un miratge. Els francesos han tirat d’experiència, s’han recuperat i han tornat a agafar 10 punts (64-74). El conjunt andorrà, amb molt de cor, ha continuat creient. De fet, no ha abaixat els braços i ho ha intentat, però amb massa precipitació en atac. I, si no hi ha encert, és difícil guanyar en un final ajustat per molt que t’hi deixis la pell en defensa.

Al final, sisena derrota (74-83) i preocupació per l’estat de David Jelínek, a qui li ha caigut un rival sobre del turmell.

Això no s’atura i ara toca pensar en el Barça, diumenge, de nou al Poliesportiu. És l’hora de fer saltar la banca contra el líder de l’ACB.