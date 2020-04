La junta directiva de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) ha decidit fer una aportació al fons solidari habilitat pel Govern d’Andorra per fer front a la situació de crisi generada per la pandèmia de coronavirus al Principat. Els membres de l’organització han reunit d’urgència 2.500 euros que ja han transferit a un dels comptes bancaris oberts per l’Executiu.

Les donacions fetes a aquests comptes —n’hi ha a totes les entitats bancàries— i els SMS enviats al 828 es destinen a sufragar la compra de material sanitari, les accions per ajudar els col·lectius més vulnerables i les despeses dels voluntaris. A hores d’ara, la recaptació s’enfila als 1.274.884 euros, tot i que des d’Assandca s’anima a tots els ciutadans en general a col·laborar en aquesta causa en la mesura de les possibilitats de cadascú. El Principat viu una situació d’emergència que requereix mesures extraordinàries i un esforç col·lectiu sense precedents.

Assandca s’afegeix així a la campanya #JosumoperAndorra i referma el seu compromís amb el país. Tot i així, recorda que fins i tot en aquestes circumstàncies continua treballant per les persones afectades pel càncer i els seus entorns. Malgrat que les proves que es consideren prescindibles s’han suspès temporalment, els tractaments oncològics es mantenen. Així mateix, l’entitat atén dubtes i consultes per correu electrònic i per telèfon.