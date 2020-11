Arriba la Missa Gòspel, l’únic acte presencial del Canòlich Music

Aquest dissabte, dia 21 de novembre, i dins de les activitats programades en la 8a edició del Canòlich Music, festival de música cristiana del Principat d ́Andorra, tindrà lloc la única activitat presencial que, d’acord amb les restriccions sanitàries vigents a causa del Coronavirus, es podrà realitzar.

Serà la celebració de la Missa Gòspel amb el grup “Vocal Groove” i posterior concert, a la mateixa església parroquial de Sant Julià de Lòria, de Migueli.

És per això que l ́aforament a l ́església estarà limitat per tal que es respecti el distanciament social entre els assistents. Tot i això, els protagonistes continuaran essent els joves, que representaran els diferents grups i realitats del país: escoles, voluntaris, grups Txt,…. Aquests joves se sotmetran a un test d’antígens abans d ́entrar a l ́església per garantir la seguretat dels assistents durant la missa i posterior concert. Complementàriament, els participants utilitzaran obligatòriament mascareta i gel hidroalcohòlic per a les mans.

Aquesta activitat també està oberta, com ja és tradició, al poble de Sant Julià de Lòria i a la resta de país, tot i que, per respectar l ́aforament màxim, quan l’aforament estigui complert la resta haurà de seguir La Missa Gòspel, i posterior concert per TV que s ́iniciarà a les 19.30h. També es podrà seguir pel canal YouTube de la web www.canolichmusic.com

El Canòlich Music, aquest any sota el lema “Som fràgils. Siguem valents”, s ́adapta a la situació que ens toca viure però no deixa de tenir l’esperit i la motivació originals, que no són altres que poder donar als joves eines per viure la seva fe a través de la música. Podeu consultar més informació relativa a la programació completa del Canòlich Music 2020 al web www.canolichmusic.com.