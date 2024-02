El cacauet: Un aliment petit amb grans beneficis per a la salut

Un bol de cacauets (Getty images)

Els cacauets són petits tresors alimentaris que no només són deliciosos sinó que també ofereixen una gamma impressionant de beneficis per a la salut. Aquests llegums, tot i la seva petitesa, estan carregats de nutrients essencials com les proteïnes, greixos saludables, vitamines i minerals.

Contenen àcid fòlic, niacina, tiamina, riboflavina, vitamina E, calci, magnesi, fòsfor, i potassi, entre altres. Aquesta combinació de nutrients fa dels cacauets un aliment complet que pot contribuir al funcionament òptim del nostre cos.

1. Beneficis per al cor

Els cacauets contenen àcids grassos omega-3, àcids oleics i altres greixos saludables que ajuden al cor a mantenir-se saludable. Els estudis han suggerit que el consum regular de fruits secs com els cacauets pot ajudar a reduir els nivells de colesterol LDL (el “dolent”) i augmentar el colesterol HDL (el “bo”), reduint així el risc de malalties cardíaques.

2. Antioxidants i propietats antiinflamatòries

Els cacauets contenen antioxidants com la vitamina E i resveratrol, que combaten els radicals lliures i redueixen l’estrès oxidatiu al cos. Això pot tenir beneficis antiinflamatoris, ajudant a prevenir malalties cròniques relacionades amb la inflamació.

3. Control del pes

Contràriament a la creença popular, els cacauets poden ser una ajuda en la gestió del pes. Les seves fibres, proteïnes i greixos saludables ajuden a mantenir una sensació de sacietat, reduint així la probabilitat de picar entre hores i ajudant en la pèrdua de pes.

4. Suport per al sistema nerviós

Els cacauets contenen nutrients com el magnesi i el zinc, que són essencials per al funcionament saludable del sistema nerviós. Aquests minerals poden ajudar a reduir l’estrès i millorar la qualitat del son, contribuint al benestar general.

5. Beneficis per a la pell

La presència de vitamina E i altres antioxidants als cacauets ajuden a mantenir la pell saludable, prevenint el dany causat pels radicals lliures i col·laborant en la producció de col·lagen.