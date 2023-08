Clàudia Herreros i Iván Tejero guanyen la Travessa del Pas

La Travessa Pas de la Casa no és tan sols competició, també és festa (@comuencamp)

La segona edició de la ‘Travessa Pas de la Casa’ ha donat el tret de sortida aquest matí de diumenge, 13 d’agostm, amb un total de 200 participants, que han fet els tres recorreguts (de 10, 6 i 3 km) sortint des de la plataforma de Grandvalira del Pas de la Casa.

El cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, i els consellers, Josefina Rodríguez, Nino Marot i Andreu Riba han fet entrega dels premis als primers classificats juntament amb Rui Da Costa, director de la cursa i de l’organització de l’esdeveniment.

El cònsol menor ha assegurat que des del Comú d’Encamp “estem contents de donar suport a aquesta iniciativa privada, que ve de joves emprenedors de la parròquia”. A més, ha destacat la gran participació i ha remarcat que la segona edició “ha repetit l’èxit de l’any anterior”. Per tot, “des del Comú felicitem a tots els voluntaris del Pas de la Casa que es “volquen” en aquesta cursa i amb tota l’organització” i ha celebrat que els participants hagin gaudit “per aquestes muntanyes, un veritable símbol de la parròquia”

La jornada ha comptat amb amenització musical i un sorteig de diferents productes i obsequis per als corredors. En acabar les curses s’ha fet un dinar popular per a participants, acompanyants i voluntaris.

Rui Da Costa, per la seva part, ha,agraït a tots els col·laboradors la seva ajuda i especialment a “tots els voluntaris”, ha celebrat que els 200 dorsals disponibles s’hagin exhaurit “tot un èxit” per a aquesta segona edició i ha assegurat que “la gent ha gaudit molt dels paisatges del Pas de la Casa” i ha assegurat que hi haurà “tercera edició que esperem que sigui igual de bona que aquesta”





Classificacions dels tres recorreguts

Els recorreguts de la travessa han tingut com a punt central l’estany de les Abelletes i han inclòs punts emblemàtics com el Port d’Envalira i Coll Blanc i, per primera vegada, els dos recorreguts de 6 km i 10 km eren puntuables per a la Copa d’Andorra de curses de muntanya.

La primera sortida ha estat la de la cursa Antenes (10 km), que ha tingut lloc a les 10 hores. Segons l’organització, els guanyadors d’aquest recorregut han estat Clàudia Herreros en la categoria femenina i Iván Tejero en la masculina. El segon lloc ha sigut per a Jackie Holt i Lluís Miguel Rosario. I el tercer, per a Noèlia Martin i Franco Catini.

La segona cursa, anomenada Directa, ha començat a les 10.30 hores i ha comptat amb 6 km. Finalment, la cursa Estany, de 3 km, ha fet la sortida a les 11 hores.

Totes les classificacions amb els guanyadors dels tres recorreguts es poden consultar AQUÍ.