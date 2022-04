Aprovada una quota general de 1.200 autoritzacions de treball, la més elevada dels darrers 12 anys

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament de la quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer fins al dia 31 d’octubre del 2022.

El nombre total d’autoritzacions de residència i treball que es poden lliurar és de 936, i el nombre d’autoritzacions de treball fronterer que es poden lliurar és de 264, la qual cosa representa un nombre global de 1.200 autoritzacions. Aquesta xifra, com és habitual, es pot ampliar en un 30%. El termini per presentar les sol·licituds d’autoritzacions al Servei d’Immigració a l’empara d’aquest Reglament s’inicia a partir de la data en què entri en vigor aquest Reglament i s’acaba el 31 d’octubre del 2022.

El contingent d’aquest Reglament de quota té en compte l’evolució positiva de l’activitat econòmica andorrana, que es materialitza en una contractació més elevada del personal necessari per al bon funcionament de les empreses nacionals. De fet, es tracta de la quota acordada més elevada dels darrers 12 anys.

250 autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi

Així mateix, també s’ha aprovat el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 250 permisos nous.

El Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi estableix que d’aquests 250 permisos aprovats, 50 queden reservats per a professionals liberals i 200 són per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.

A data d’avui, gairebé s’han exhaurit totes les autoritzacions previstes en la darrera convocatòria del desembre del 2021. El nombre global d’autoritzacions de residència i treball per compte propi que es podien lliurar també era de 250, repartides en 50 autoritzacions per a professionals liberals i 200 autoritzacions per als altres supòsits. En concret, s’han exhaurit un total de 239 autoritzacions del contingent global de la quota, repartides en 27 autoritzacions per a professionals liberals i 212 autoritzacions per als altres supòsits de residència i treball per compte propi.