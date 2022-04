Repartits els 3,5 milions d’ajuts entre 38 entitats i federacions esportives

El Consell de Ministres ha adjudicat els ajuts per a l’any 2022 a les entitats esportives legalment constituïdes al país. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, ha refermat el compromís i suport amb el teixit esportiu del país amb la voluntat que puguin desenvolupar els reptes marcats i recuperar cada vegada més la situació prèvia a la pandèmia de la COVID-19.

Així, Riva ha informat que el Govern ha adjudicat la totalitat de la convocatòria per un import de 3.559,827 euros que es reparteixen entre 38 entitats i federacions. Això suposa que en primera convocatòria s’ha esgotat tot el pressupost previst per donar suport a les entitats. Riva ha explicat que aquesta situació és un reflex de la recuperació de les competicions i projectes, a més que demostra el bon estat de salut del sector. Per aquest motiu, i amb voluntat de poder fer front a projectes sense concretar per part de les federacions i entitats a mig termini, el Ministeri preveu una partida de prop de 130.000 euros de més per a ajudes puntuals al llarg de la temporada, mantenint així la fórmula habitual de funcionament.

“El suport al teixit esportiu del país és fonamental per seguir creixent a nivell internacional i continuar aconseguint èxits esportius, més enllà de conservar els valors essencials que aporta l’esport a la societat”, ha destacat Riva.

Entrant al detall de les ajudes donades a les entitats, Ruiz ha destacat que hi ha un total de 32 federacions que incrementen el pressupost respecte a l’any passat, com ara la Federació Andorrana de Muntanyisme, de Rugbi, Judo, Esquí o el club VPC Andorra. Així mateix, també ha rebut per primera vegada dotació econòmica la Federació Andorrana de Pàdel, després de la seva recent creació.

Finalment, també ha rebut subvenció el Comitè Olímpic Andorrà per l’ajuda en l’acompanyament de la representació d’esportistes en competicions olímpiques com ara els Jocs Olímpics d’hivern a Pequin 2022, el Festival Olímpic de la Joventut Europea Vuokatti o els Jocs del Mediterrani Oran 2022.

Riva i Ruiz han recordat que el suport a les entitats i federacions s’estén més enllà de les subvencions, amb les beques i els premis als esportistes. A més, també han apuntat que el Ministeri continua treballant per desenvolupar el Centre de Tecnificació d’Ordino i dotar-lo de més serveis perquè esdevingui punt neuràlgic de l’esportista amb servei de nutrició, gimnàs i medicina esportiva, entre d’altres.