Andorra torna als Jocs Mundials de Trasplantats amb tres participants

Presentació de la delegació andorrana als Jocs Mundials de Trasplantats (ATIDA)

Del 17 al 24 d’agost, tres membres d’ATIDA —l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra— competiran als Jocs Mundials de Trasplantats que tindran lloc a Dresden, Alemanya. “Una cita internacional que va més enllà de l’esport: un missatge potent de vida, segones oportunitats i solidaritat”.

Els representants andorrans:

Per primera vegada, Andorra compta amb una delegació formada per tres esportistes trasplantats que competiran en diferents disciplines, un pas endavant en la consolidació del país en aquesta cita internacional.

Toni Gamero, president de l’associació, trasplantat de medul·la òssia a causa d’una leucèmia, que participarà en la modalitat de dards.

Mari Martínez, secretària d’ATIDA, trasplantada de ronyó que competirà en ciclisme.

Kiko Castillo, també trasplantat de ronyó i debutant en aquest tipus d’esdeveniment, que també ho farà en la disciplina de ciclisme.

Els World Transplant Games 2025 reuniran més de 2.000 esportistes trasplantats de tot el món a la ciutat de Dresden, en un esdeveniment que combina esport, superació i un missatge universal de solidaritat. Hi participaran atletes de més de 50 països, en una trentena de disciplines.

Andorra ja ha tingut presència als Jocs Mundials de Trasplantats, amb una primera participació l’any 2019 a Newcastle, on hi va competir Mari Martínez. Aquest 2025, Andorra hi torna amb una nova generació de participants, entre els quals hi ha la mateixa Mari, que repeteix experiència, i dos atletes més que s’estrenen en aquesta cita. Aquesta nova representació no només és un repte esportiu, sinó també una oportunitat per a donar visibilitat a la donació d’òrgans i teixits, i per a recordar que el trasplantament pot marcar l’inici d’una vida activa i plena.

La participació andorrana arriba en un moment clau: en els darrers anys, Andorra ha fet passos importants en matèria de trasplantaments, com la posada en marxa recent de la donació de còrnies. El proper repte és l’obertura a la donació multiteixit.

ATIDA treballa per a acompanyar les persones trasplantades i les seves famílies, fomentar la donació d’òrgans i promoure una societat que entengui aquesta causa com un compromís compartit.





El cas de Kiko Castillo, nou integrant de l’associació

Kiko Castillo fa dos anys que va rebre un trasplantament de ronyó. Després d’una etapa difícil, ha tornat a la seva passió per l’esport gràcies a la donació altruista de la seva parella, la Meri: “Ara celebro dos aniversaris: el dia que la meva mare em va donar la vida, i el dia que la Meri em va donar la segona”, explica emocionat. “Tornar a pedalar després del trasplantament ha estat un repte molt gran. Competeixo des dels 25 anys i ara el meu objectiu és intentar portar una medalla. Aquests Jocs són una oportunitat per a donar visibilitat a la donació d’òrgans i per a seguir conscienciant la societat andorrana sobre la importància de fer possible aquesta realitat també al nostre país.”





Declaracions dels participants i representants

Durant la roda de premsa, també hi ha intervingut el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, en representació del Govern d’Andorra. Ha destacat el compromís institucional amb la promoció de l’activitat física i la salut:

“El programa “Mou-te” del Govern vol fomentar l’esport i els hàbits de vida saludable, tot obrint oportunitats perquè col·lectius diversos, com el d’ATIDA, puguin participar en esdeveniments com aquests. Estem molt contents d’acompanyar-los en aquest repte i donar suport a una iniciativa amb tant valor humà.”

Per la seva banda, Mari Martínez ha expressat el valor simbòlic de la seva participació: “És una forma d’honrar els donants i una esperança per als malalts.”

Toni Gamero, president d’ATIDA, ha explicat: “Estem contents de representar el país, Andorra, i anar a Dresden a competir és per a mi una forma de donar les gràcies al meu donant, que és alemany.”





Roba esportiva solidària a la venda

Amb motiu dels Jocs Mundials, ATIDA ha produït una línia de roba esportiva formada per mallot i culot ciclista, una samarreta i un polo. Tots aquests articles es posaran a la venda properament. Els beneficis es destinaran íntegrament a impulsar projectes de sensibilització arreu del país i a continuar donant suport als pacients trasplantats i a les seves famílies.





Roda de premsa a Andbank

Els tres participants han estat els protagonistes de la roda de premsa celebrada a la seu d’Andbank, on s’ha presentat el projecte, la roba esportiva i els objectius d’ATIDA de cara als Jocs Mundials.

La participació dels atletes andorrans ha estat possible gràcies als patrocinadors Myandbank, Bitalic, Sant Eloi Salut, Albert Llovera, Les Antinetes, l’ACA, Zona Assegurances, Martin Houses, Sprint Club Andorra, Construccions Ferreira i el Comú d’Andorra la Vella que s’han sumat al projecte per a fer possible la representació andorrana en aquest certamen esportiu. També compta amb la col·laboració del Comitè Olímpic Andorrà, Criterium i l’agència Comando.