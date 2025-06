L’Eix Pirinenc comptarà amb sistemes intel·ligents de transport per a millorar-ne la mobilitat i la seguretat viària

Un tram de l’N-260, l’Eix Pirinenc (Govern.cat)

El Govern català ha aprovat el projecte de transformació de la xarxa viària del nord del país mitjançant la instal·lació de sistemes de transport intel·ligent (ITS) a l’Eix Pirinenc. La iniciativa té com a objectiu l’aplicació de tecnologies avançades per a la gestió del trànsit a diverses carreteres per a millorar-ne la seguretat viària, reduir-ne la sinistralitat i també per a adaptar aquestes infraestructures a les necessitats del vehicle intel·ligent i connectat.

Concretament, aquest projecte aprovat preveu l’equipament de l’Eix Pirinenc Centre, que inclou vies estratègiques com l’N-260 (la Seu d’Urgell – Ripoll); la C-14; la C-16; l’N-145 i la C-162, amb un pressupost, fins al 2027, de 9.000.921,98 euros. Entre els equipaments intel·ligents que s’instal·laran destaquen:

Panells d’informació variable per a alertar en temps real sobre l’estat del trànsit i les condicions meteorològiques



Càmeres de vigilància i visió artificial per a la supervisió del trànsit i la detecció d’incidències



Radars de tram i puntuals per a controlar la velocitat i reduir els comportaments de risc



Estacions meteorològiques per a monitorar condicions adverses, especialment en zones de muntanya



Aforadors no intrusius i lectors de matrícules per a l’anàlisi del flux de vehicles i la planificació viària



Infraestructura de comunicacions amb fibra òptica, radioenllaç i tecnologia 4G/5G per a garantir la connectivitat amb el Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT)

El projecte també incorpora intel·ligència artificial per a predir congestions, detectar situacions de risc i adaptar la senyalització de manera dinàmica, així com sistemes de velocitat intel·ligent per a protegir col·lectius vulnerables, com els ciclistes, i per a prevenir atropellaments de fauna.

Amb aquest desplegament, Catalunya fa un pas endavant cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible, i el Servei Català de Trànsit estén l’aplicació de tecnologies avançades a la gestió del trànsit al territori. Convé destacar que la instal·lació de sistemes intel·ligents de transport a l’Eix Pirinenc Centre forma part d’un projecte més ampli que en un futur també inclourà dues fases més amb l’equipament de la xarxa viària de la zona oest i est d’aquest Eix.