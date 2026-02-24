S’entreguen els premis als guanyadors de la 38a edició del Concurs de contes de Nadal

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha entregat aquest dimarts els premis de la 38a edició del Concurs de contes de Nadal. Bonell ha exposat que aquest concurs, plenament consolidat, “és una invitació a escriure, a jugar amb les paraules i a mirar el Nadal des d’angles sempre nous”. La titular de Cultura també ha destacat la col·laboració de les escoles, concretament, del professorat que anima els infants a escriure relats i presentar-los al concurs, objectiu inicial d’aquest certamen: ser una motivació per a impulsar l’escriptura entre els més joves.
L’entrega de premis, que s’ha celebrat a la sala d’actes del Centre cultural la Llacuna, ha premiat un total de deu contes, comptant guanyadors i finalistes, del total de 132 originals presentats en l’edició d’enguany. La globalitat dels contes es divideixen de la manera següent: 73 en la categoria alevins, 19 en la infantil, 10 en la juvenil i 30 en la d’adults.
Pel que fa als guanyadors, en la categoria d’adults, el jurat ha decidit atorgar el primer premi a Natàlia Crespo pel conte ‘Olfactiva’, mentre que ‘L’última Grandalla de Neu’ de Sílvia Sisteré i ‘El cant de Nadal del Tetri’ d’Alexandre Rodríguez han estat guardonats com a finalistes ex-aequo. En la categoria juvenil, el primer premi ha estat atorgat a Txell Pérez per ‘Si un trencanous t’ensenya què és l’amor’ i ha quedat finalista, en la mateixa categoria, Inés Lopes per ‘El tren de mitjanit’.
En la categoria infantil, el primer premi ha estat per l’obra ‘El mercat de les ombres de Nadal’ d’Àngela Sandes i ha quedat com a finalista Ester Baró pel conte ‘Operació Nadal 2.0: les claus perdudes’. Finalment, en la categoria d’alevins, ha quedat guanyador Jana Miró, pel conte ‘La nina que no volia ser regal’, i com a finalistes, ex-aequo, Clàudia Martí, per ‘El floc de neu’, i Andrea Terreros, per ‘Un somni de Nadal’.
Tots els finalistes s’enduen un val de compra de llibres per valor de 250 euros, en el cas dels ex-aequo és de 125 per a cadascun. Mentre que els guanyadors s’enduen un val per un viatge a escollir per valor de 250 euros en les categories d’alevins i infantils, de 500 euros per a la categoria de juvenils i de 1.000 euros per a la categoria d’adults. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Helena Ortodó, Anna Papió i Àurea Ponsa.