Andorra reforça el compromís amb la protecció dels infants en conflictes armats a la 61a sessió del Consell de Drets Humans

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participa des d’ahir dilluns en la 61a sessió del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, a Ginebra, on ha situat la protecció dels infants en contextos de conflicte armat com una prioritat central de l’acció exterior d’Andorra. Davant la proliferació de conflictes armats i les seves conseqüències per a la població civil, la ministra ha denunciat l’augment dels reclutaments forçats, els segrestos i les violències sexuals contra infants, i ha reiterat la necessitat de reforçar els mecanismes internacionals de prevenció, protecció i rendició de comptes.
En aquest sentit, ha recordat la implicació activa d’Andorra en la campanya internacional Prove It Matters, impulsada per la Representant Especial del Secretari General per als Infants i els Conflictes Armats, amb l’objectiu de combatre la impunitat i garantir que les vulneracions greus dels drets dels infants no quedin sense resposta.
En el marc d’un esdeveniment ministerial paral·lel centrat en la guerra d’Ucraïna, la ministra ha posat un èmfasi particular en la situació dels infants afectats pel conflicte —morts, ferits, desplaçats o deportats il·legalment— i ha reafirmat el compromís d’Andorra amb la Coalició Internacional per al Retorn dels Infants Ucraïnesos i amb la iniciativa Bring Kids Back del president Zelenski. Tor ha defensat que cal seguir treballant per la rendició de comptes, la reconstrucció i una pau justa i duradora.
En la seva intervenció davant el plenari del Consell, la ministra ha reafirmat el compromís d’Andorra amb la protecció i la promoció dels drets humans i amb un multilateralisme eficaç basat en el dret internacional. Ha subratllat que el Consell de Drets Humans és i ha de continuar essent un pilar central del sistema de les Nacions Unides, especialment en un moment en què les vulneracions de drets i de la dignitat humana són cada vegada més nombroses. Així mateix, ha reiterat l’adhesió d’Andorra a la Carta de les Nacions Unides i als principis d’universalitat, indivisibilitat i interdependència de tots els drets humans.
En matèria d’igualtat, ha reiterat el compromís d’Andorra amb la promoció i la protecció dels drets de les dones i les nenes, recordant que la igualtat és una prioritat transversal de les polítiques públiques del país. Ha posat en relleu la tasca de l’Observatori de la Igualtat i de l’Institut Andorrà de les Dones, així com les accions per a integrar la perspectiva de gènere en el sistema educatiu, reduir les discriminacions professionals, afavorir la conciliació i promoure la presència de les dones en els espais de decisió.
En un any marcat per la signatura i la pròxima ratificació del Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, Tor ha defensat també la importància del multilingüisme com a garantia d’igualtat entre els pobles i de participació equitativa en el sistema multilateral, tot insistint en la necessitat de preservar els serveis de traducció i interpretació a les Nacions Unides i celebrant la creació d’un Grup d’Amics del Multilingüisme impulsat per l’Organització Internacional de la Francofonia.
En relació amb l’Examen Periòdic Universal (EPU) d’Andorra, presentat el 5 de novembre de 2025, la titular d’Afers Exteriors ha recordat que el Govern ha acceptat 108 recomanacions i s’ha compromès a implementar-les en cooperació amb les institucions competents i la societat civil.
En el marc de la 61a sessió, la ministra ha signat amb la ministra d’Afers Exteriors, Cooperació Internacional, Francofonia i Diàspora de la República Democràtica del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i la República Democràtica del Congo. Així mateix, ha mantingut trobades amb Gilles Carbonnier, vicepresident del Comitè Internacional de la Creu Roja; l’Alt Comissionat de les Nacions Unides, Volker Türk, i reunions amb el secretari d’Estat de San Marino, Luca Beccari, i el seu homòleg de Ruanda.