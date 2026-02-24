66 velocistes i tres curses que poden ser decisives: Andorra pot sacsejar la Copa del Món

Del 25 de febrer a l’1 de març, les millors esquiadores del món es trobaran a la pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira per a disputar una prova de descens (DH) i dues proves de supergegant (SG) del circuit de Copa del Món d’esquí alpí, que es reprèn a Andorra després de la pausa per als Jocs Olímpics d’Hivern Milà-Cortina. En total, l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 comptarà amb un total de 66 atletes de 15 països diferents, de les quals 64 competiran en DH i 62 en SG, una participació que se situa lleugerament per sobre de la mitjana de la resta de proves del circuit.
I és que hi ha moltes oportunitats obertes, especialment després de la baixa per lesió de Lindsey Vonn i del destacat retorn de Federica Brignone. La italiana, que ha confirmat la seva presència a l’Àliga, s’acaba de recuperar d’una gran lesió i ha tornat a la competició de manera triomfal, aconseguint dos ors als Jocs Olímpics d’Hivern (SG i GS).
Els països que desplacen més atletes són Suïssa i Àustria (11), Itàlia (10), Estats Units (9), França (5) i Noruega (4). També hi haurà representació d’Alemanya i Canadà amb tres atletes cadascun, i de la República Txeca amb dues corredores. Finalment, els països amb una sola atleta seran Andorra, Austràlia, Bòsnia i Hercegovina, Eslovènia, Nova Zelanda i Polònia.
La classificació de descens continua encapçalada per Lindsey Vonn, que abans de la seva lesió als Jocs havia acumulat 400 punts, amb un avantatge de 144 sobre la segona classificada, l’alemanya Emma Aicher. La prova d’Andorra, que se celebrarà el divendres 27 de febrer, es presenta com una cita clau, on les millors velocistes tindran l’oportunitat d’escurçar distàncies respecte a Vonn i de lluitar pel lideratge de cara a les dues últimes proves de la temporada. Entre les candidates més destacades hi ha les alemanyes Emma Aicher (256 punts) i Kira Weidle Winkelmann (232 punts), que van brillar als Jocs Olímpics amb la plata en la combinada per equips; Aicher, a més, va acabar segona en descens. També cal tenir en compte la italiana Laura Pirovano, quarta a la classificació amb 207 punts.
Goggia i Robinson encapçalen una lluita oberta pel lideratge de l’SG
Els dos supergegants que es disputaran a El Tarter els dies 28 de febrer i 1 de març poden fer variar substancialment la classificació de la disciplina, que hores d’ara lidera la italiana Sofia Goggia (280 punts), seguida de prop per la neozelandesa Alice Robinson (220 punts). Goggia lluitarà per mantenir el lideratge i poder acabar guanyant el que seria el seu primer globus de cristall en SG de la seva carrera; mentre que Robinson, que ja s’ha convertit en la millor esquiadora alpina fora d’Europa i Amèrica del Nord, intentarà plantar-li cara després dels bons resultats que aquesta temporada està obtenint en SG.
Amb tot, la classificació en supergegant es presenta molt oberta, ja que diverses esquiadores mantenen opcions reals d’escalar fins al capdamunt de la disciplina, com ara Romane Miradoli (FRA), Ester Ledecká (CZE), Emma Aicher (GER) o Cornelia Huetter (AUT), entre d’altres. A més, caldrà prestar atenció a l’actuació que pugui fer Federica Brignone, la gran guanyadora de la Copa del Món la temporada passada que, tot i no tenir opcions d’aconseguir cap globus de cristall enguany, podria endur-se la victòria d’alguna prova andorrana després dels excel·lents resultats assolits als Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo.
Jordina Caminal, representant andorrana
Després de la lesió al genoll de Cande Moreno als Jocs Olímpics, Jordina Caminal, de 22 anys, assumirà el protagonisme andorrà a les tres proves que es disputaran a El Tarter. Aquest 2026, Caminal ha debutat tant en el circuit de Copa del Món com als Jocs Olímpics d’Hivern, on va assolir una meritòria 24a posició al descens, el millor resultat andorrà en descens femení en uns Jocs. Els seus objectius a l’Àliga són seguir guanyant experiència, consolidar-se en el circuit mundial i aprofitar al màxim el fet de competir a casa, ja que pot ser un element extra de motivació i d’impuls per a aconseguir reduir diferències amb les millors.
La pista Àliga, a punt
Durant els darrers dies, algunes de les millors velocistes ja s’han entrenat a l’emblemàtica pista Àliga i, en paral·lel, l’equip tècnic ha anat ultimant els darrers preparatius, que inclouen la instal·lació de tots els elements de la plataforma de sortida i de l’arribada, i el muntatge de les xarxes d’alta seguretat al llarg del traçat. En total, s’han col·locat 10.555 metres de xarxes de seguretat tipus A i B a la pista de competició.
Pel que fa al condicionament de la pista, les tasques s’han dut a terme de manera constant des de l’inici de la temporada, especialment en un hivern marcat per les nevades contínues. Les feines de trepitjat han estat intenses per a assegurar una superfície compactada i homogènia, amb el grau de duresa òptim per a combinar velocitat i seguretat per a les esquiadores.
Programa esportiu:
Dimecres, 25 de febrer a les 11 h: Entrenament oficial de Descens.
Dijous, 26 de febrer a les 11 h: Entrenament oficial de Descens.
Divendres, 27 de febrer a les 11 h: Cursa de Descens.
Dissabte, 28 de febrer a les 10.15 h: Cursa de Super-G.
Diumenge, 1 de març a les 10.15 h: Cursa de Super-G.