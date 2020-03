Les darreres indicacions i , segons valoracions de l’especialista Oriol Mitjà, el Principat d’Andorra ha retardat l’arribada al punt àlgid dels contagis per coronavirus. Els anàlisis indiquen que aquest pic arribaria d’aquí a 7 dies.

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària té previstes 3 fases en la difusió de la malaltia i ara es troba en la primera on hi ha pocs pacients ingressats a l’hospital (20) i pocs a la unitat de cures intensives (2).

Pel que fa als residents del centre sociosanitari El Cedre hi ha 2 residents afectats i 8 que estan pendents de confirmació. Una part dels padrins del centre van ser traslladats ahir a un hotel d’Escaldes i la resta van ser reallotjats a la mateix residència extremant les mesures de seguretat.



Assaig clínic

Així mateix el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, ha indicat en la roda de premsa d’aquest migdia que es començarà en breu un assaig clínic a base d’un fàrmac anomenat hidroxicloroquina on en primer lloc hi participarien els pacients del centre sociosanitari El Cedre. L’assaig va a càrrec del doctor Oriol mitjà i tan aviat com es disposi de més quantitat d’aquest fàrmac s’ampliarà a altres pacients.



Instruccions per a les mascaretes casolanes

Referent al grup que s’està mobilitzant per a la confecció de mascaretes casolanes, s’ha informat que el ministeri ha donat instruccions per a seguir de manera rigorosa la confecció d’aquestes per tal que es puguin utilitzar amb seguretat. En aquest sentit el ministre ha informat que tothom que es vulgui posar en contacte amb aquest grup ho pot fer amb el conseller general Roger Padreny o al correu electrònic mascaretesandorra@gmail.com.



Contagi mitjançant aliments

Martínez Benazet ha indicat que han arribat forces consultes sobre el possible contagi mitjançant els aliments, indicant que aquest mitjà no és especialment contaminant però si que s’ha de prendre les mesures de manipulació que ja són les habituals per evitar qualsevol tipus de contagi. Així mateix ha insistit en prendre les màximes mesures alhora d’anar a comprar com és la d’utilitzar guants per obrir portes o agafar carros i sobre tot anar-hi un sol membre de la família sense necessitat d’acaparar aliments. ja que el subministrament està assegurat.

