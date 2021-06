Andorra no es veurà afectada pel nou impost de societats global

La cimera del G7 celebrada recentment a Londres ha aconseguit un acord històric per a implantar un tipus impositiu mínim mundial per a les empreses del 15%. Una mesura que ha disparat les consultes de les societats i particulars que tenen actualment la seva residència fiscal a Andorra, tal com assenyalen des de l’assessoria Andorra Solutions, especialitzada en fiscalitat internacional.

Andorra té fixat el seu tipus de l’impost de societats en el 10%, enfront del 25% d’Espanya o el 28% de França, la qual cosa porta a cada vegada més inversors i emprenedors a establir la seva residència fiscal en aquest país. No obstant això, el nou impost de societats mínim global proposat per les principals economies del món no tindria pràcticament efecte en els particulars i empreses que tributen actualment al Principat.

En primer lloc, la mesura proposada pel G7 només afectaria les grans companyies multinacionals, però no als patrimonis privats i les petites i mitjanes empreses, que quedarien al marge d’aquesta tributació mínima internacional. El nou tipus impositiu mínim gravaria a companyies multinacionals amb una facturació superior als 750 milions de dòlars, si bé en l’actualitat no hi ha cap societat multinacional establerta al Principat amb tal volum de negoci.

La mesura tampoc afectaria els nous perfils que estan traslladant la seva residència fiscal a Andorra, com a informàtics, youtubers i emprenedors d’Internet sent en la seva majoria perfils que s’estableixen com a mini-empreses.

Finalment, malgrat l’àmplia repercussió que ha tingut l’anunci d’un nou tipus impositiu mínim global, de moment es tracta només d’un preacord aconseguit en el si del G7, el fòrum que reuneix les principals economies del planeta. El següent pas seria ratificar la mesura en el G20, on poden sorgir noves objeccions d’estats que no han participat en la discussió inicial. Finalment, es traslladarà la mesura a l’OCDE per a negociar la seva implantació entre 140 països del Marc Inclusiu, un debat que promet ser complex i prolongat. En el millor dels casos, el nou impost de societats global trigaria anys a entrar en vigor.

“Andorra no és un paradís fiscal ni forma part dels esquemes d’enginyeria tributària que les grans multinacionals utilitzen per a desplaçar els seus beneficis i pagar menys impostos. L’impacte d’aquesta mesura molt limitat en el futur, per la qual cosa el Principat continuarà sent un destí atractiu, especialment per als emprenedors digitals i els patrimonis privats”, conclouen de l’assessoria fiscal Andorra Solutions – AbastGlobal.

Els membres del G7 donen suport a la iniciativa coneguda com BEPS 2.0 impulsada pel G20/OCDE. Aquesta iniciativa està dirigit a millorar la regulació d’una economia digitalitzada en la qual els actius i serveis es mouen a través de les fronteres. Les mesures que s’acordin en aquest àmbit sí que podrien afectar la tributació global de tecnologies i serveis digitals. El Govern d’Andorra ja treballa en el seu propi marc legislatiu per a atreure als inversors tecnològics complint plenament amb les mesures que marca BEPS.

