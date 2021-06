Set nous agents penitenciaris de la 29a promoció juren el càrrec

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha presidit aquest dijous al matí la cerimònia de jurament de la 29a promoció de nous agents penitenciaris. L’acte, que ha tingut lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, s’ha fet amb aforament limitat degut a les mesures de prevenció contra la COVID-19.

El ministre de Justícia i Interior ha destacat que amb els 7 agents que avui han jurat el càrrec i els 4 que actualment estan en formació, “el cos suma 62 agents i 10 persones en llocs tècnics i administratius”. Per a Rossell, “la xifra està dimensionada amb les necessitats del cos; si els propers anys hi ha jubilacions, s’intentaran cobrir les places que deixin”.

Els candidats a agents penitenciaris han de formar-se primer durant 8 mesos –una formació que es fa tant a Andorra com a l’exterior– i, posteriorment, queden un any en període de prova. Actualment hi ha prop d’una seixantena d’interns al centre penitenciari.

Pel que fa a les vacunacions dels presos, Rossell ha informat que demà és previst que s’iniciï l’administració de la primera dosi als interns que encara no l’havien rebut. D’aquesta manera, i passat el temps que marca el protocol per considerar que ja tenen immunitat, es podran recuperar les reunions vis-a-vis.