La Biblioteca Sant Agustí de la Seu commemora el 30è aniversari

La biblioteca de Sant Agustí. Foto: Ajuntament de la Seu d’Urgell

La Biblioteca Municipal Sant Agustí de la Seu d’Urgell celebra aquest mes de maig el seu 30è aniversari. Així ho han anunciat aquest migdia de divendres la regidora responsable d’aquest equipament cultural, Christina Moreno, i la mateixa directora, Lourdes Esteve, que han donat a conèixer la programació d’actes commemoratius que es duran a terme i que són oberts a tothom.

Davant dels 30 anys d’aquest recurs cultural i educatiu que gaudeix el municipi, Christina Moreno ha destacat que “representa un recurs viu, receptiu amb els canvis socials i amb la variabilitat dels usos i funcionalitat d’una biblioteca. Una biblioteca de l’any 2025 no pot tenir les pretensions o objectius que tenia una biblioteca de fa tres dècades”. Moreno ha afegit al respecte que “actualment ja no és l’usuari o la usuària que entre a la biblioteca a cercar una lectura, sinó que també és la mateixa biblioteca la que surt a buscar-nos, la que ens explica de què va això de llegir”.

Per a la regidora, la biblioteca de Sant Agustí és un recurs educatiu actiu més. Christina Moreno també ha volgut posar en valor el seu equip humà “que estima el que fa i que creu en allò que té entre mans, liderat per una professional que no només s’estima la biblioteca sinó que la fa créixer i la connecta al territori”.





Les activitats

La directora de la Biblioteca Sant Agustí, Lourdes Esteve, que ha recordat que la biblioteca va obrir les seves portes al maig de 1995 després d’un llarg procés d’estudi de possibles emplaçaments, de disseny de l’espai i de construcció, que va durar més de deu anys, ha desgranat la programació que s’ha preparat per a commemorar aquest 30è aniversari.

Així, la biblioteca celebrarà més d’una dotzena d’activitats commemoratives que ja s’han iniciat amb l’exposició ‘Salvat-Papasseit, l’irradiador de l’avantguarda’ que es pot visitar fins el proper 31 de maig.

Per al dimarts, 27 de maig, a les set de la tarda, hi ha preparada la visita guiada i comentada a les instal·lacions de la biblioteca, adreçada a la ciutadania que encara no la coneix o que vol saber quins nous serveis s’hi ofereixen. La proposta anirà acompanyada amb un tast de formatges de L’Abadessa. Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia trucant a la mateixa biblioteca (973 360 666) o enviant un correu electrònic (biblioseu@laseu.cat).

El divendres, 30 de maig, hi haurà dues activitats: a dos quarts de sis de la tarda, hora del conte amb ‘El cabàs ple de contes’, a càrrec de Genissa G. Carricondo, col·laboradora habitual de la biblioteca. Tots els assistents podran gaudir d’un berenar. I a dos quarts de set, tindrà lloc el lliurament de premis als Superlectors de l’any 2024, als infants, joves i escoles que han agafat més llibres en préstec.

Lourdes Esteve ha explicat que dissabte, 31 de maig, tindrà lloc l’acte principal d’aquesta celebració dels 30 anys. Durant tot el matí es podrà gaudir de la instal·lació adreçada als infants ‘Desiderata, l’hospital de llibres’, activitat a càrrec de la companyia Mama Espacio Crea, on es podrà veure una incubadora de llibres, curar llibres malalts, hospitalitzar-los, reparar-los i finalment gaudir-los llegint. A més, també es podrà fer paper amb una màquina molt especial.

També dissabte, 31 de maig, però a la tarda, se celebrarà l’acte institucional del 30è aniversari de la Biblioteca Sant Agustí obert a tota la ciutadania. L’acte s’iniciarà a les cinc de la tarda amb la recepció de totes les autoritats convidades i una visita a les instal·lacions. A les sis, tindran lloc els parlaments per part del director general de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat, Xavier Fina, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera.

Seguidament, es podrà gaudir d’un concert a càrrec d’Artur Blasco, músic, investigador i divulgador del folklore del Pirineu. Al respecte, la directora de la biblioteca ha manifestat que “aquesta col·laboració ens fa especial il·lusió, ja que la magna obra ‘A peu pels camins del cançoner’ es finalitzarà de publicar aquest 2025 amb el 12è llibre, després de 60 anys de recull de cançons i d’estudi, i que enguany la Trobada d’Acordionistes al Pirineu celebrarà la seva 50a edició”.

La tarda continuarà amb la celebració d’una taula rodona on hi participaran Joan Ganyet, alcalde de la Seu entre 1983 i 2003, que va impulsar el projecte de la biblioteca municipal; Anna Martí, tinent d’alcalde de Cultura i Educació entre 1987 i 2003; i l’actual estudi d’arquitectura Vidal Solanes Arquitectes (d’Anna Vidal, filla de Lluís Vidal, arquitecte que va projectar la biblioteca i va portar la direcció d’obra; i d’Oriol Solanes) que parlaran del projecte de construcció dels anys 90 i de la reforma duta a terme els anys 2021 i 2022. També hi prendran part en aquesta taula rodona, Dolors Tor, bibliotecària des de 1973 de la biblioteca de la Fundació ‘la Caixa’, que fins a la seva jubilació va treballar a la Biblioteca Sant Agustí; i Laura Fuses, la primera directora de l’actual biblioteca.





Al juny, més actes commemoratius

Els actes per a celebrar aquest 30è aniversari seguiran durant el proper mes de juny. Així, el dilluns 2 de juny, a dos quarts de sis de la tarda, tindrà lloc l’hora del conte amb ‘El viatge de l’Elin al CRAE’, escrit per l’equip educatiu del CRAE La Xicoia de la Seu d’Urgell i il·lustrat per Sandra Castiñeira.

El dimarts, 3 de juny es presentarà la novel·la ‘Una mort i trenta-tres vides’, amb l’autora Noemí Morral i el periodista Artur Peguera. El divendres, 6 de juny, tindrà lloc una xerrada sobre el llibre ‘Estimat Manel’, amb el seu autor Josep de Moner i Isidre Domenjó, escriptor i president de l’Associació Llibre del Pirineu.

Els actes commemoratius finalitzaran el dissabte, 7 de juny, a partir de dos quarts de dotze del migdia, amb l’hora del conte ‘Oh, Aigua!, a càrrec de Laberta Delpoblet i el lliurament dels guardons del Premi Joles Sennell. Ambdues activitats s’inclouen dins del festival Llegendària.





Exposicions

A més a més, durant tot el mes de juny es podran visitar dues exposicions vinculades a entitats de la Seu.

La primera serà l’exposició ‘Il·lustrem el Premi Joles Sennell’, que recull les il·lustracions elaborades pels alumnes dels instituts Joan Brudieu i La Valira i els alumnes de l’Espai Municipal d’Art, dels contes guanyadors de l’edició 2024 d’aquest premi. Estarà ubicada a la rampa de la mateixa biblioteca.

La segona exposició estarà dedicada a les il·lustracions sobre el conte ‘El Tanoca i el padrí Arraïres’, de Laura Casanovas, elaborades pels usuaris i usuàries del Taller Claror, que quedarà instal·lada al pati de la biblioteca.