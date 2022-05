Andorra la Vella recupera la Setmana de la Diversitat cultural amb una mostra gastronòmica i de folklore

Les entitats tornaran a sortir al carrer per mostrar l’àmplia varietat de cultures i tradicions que conviuen a Andorra i festejar de manera conjunta el retorn a la normalitat. Aquest 2022 Andorra la Vella recupera amb el format habitual la Setmana de la Diversitat cultural, un programa que se celebra des de fa 12 anys per commemorar el Dia mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament declarat per l’Assemblea general de l’ONU i que des del 2020 s’havia vist fortament afectat per les restriccions de la pandèmia.

Així doncs, entre el 16 i el 21 de maig la parròquia oferirà un programa d’activitats organitzades pel Comú d’Andorra la Vella i les entitats culturals obertes a tothom. El dia gran de la Setmana de la Diversitat tindrà lloc el dissabte 21 de maig, quan el centre de la parròquia tornarà a viure una festa en la qual participaran prop de 25 associacions.

Per una banda, a les 11.30 h hi haurà la tradicional cercavila de les entitats, que desfilaran amb les seves banderes i vestits típics des de la plaça de la Rotonda i al llarg de l’avinguda Meritxell per arribar a la plaça Guillemó. A més, des del migdia i fins a la tarda torna a la mateixa plaça la mostra gastronòmica La diversitat a taula, una de les activitats més esperades i servirà perquè algunes de les entitats de residents de països tan diversos com Veneçuela, l’Índia o Portugal mostrin la seva varietat gastronòmica. Al llarg de tota la jornada també hi haurà a la plaça la mostra de balls i música folklòrica, com la música de percussió del grup de bombos de l’Associació Casa Trás-Os-Montes i Alto Douro; una actuació dels Castells d’Andorra; danses tradicionals de Portugal, l’Índia, Filipines i flamenc; el festival dels 40 anys de l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella (al Centre de Congressos); trencada de pinyates mexicanes; i el Concert de la Diversitat amb l’Orfeó andorrà (Centre cultural La Llacuna).

Al llarg de la setmana també s’han previst propostes culturals, com una exposició de vestits típics de l’Índia i Ucraïna (del 16 al 27 de maig al vestíbul del Centre cultural La Llacuna); tallers per pinyates adreçats als infants dels casals d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma i la conferència Import-Export cultural d’Andorra (17 de maig a les 19 h a la sala d’actes de La Llacuna) organitzada per la Societat Andorrana de Ciències i amb Albert Villaró, Efrem Roca, Joan Burgués, Jonaina Salvador, Josep Maria Ubach i Aminda Saludes com a ponents.

A més, en el marc dels actes de la Diversitat cada any s’organitza una proposta de gran format al carrer amb la implicació d’una vintena d’associacions. Enguany s’ha apostat per l’exposició Interculturalitat, que gira al voltant del gran volum de llengües que conviuen a Andorra: es mostren paraules quotidianes i significatives que són úniques (no tenen una traducció literal) en cada idioma. Mots com moixaina (gest d’afecte cap a una altra persona), olé (una expressió que s’empra per animar o aplaudir) o chévere (sinònim de ‘fantàstic’ o ‘excel·lent’) en són alguns exemples. La mostra es podrà veure de 18 de maig al 17 de juny a la plaça del Poble.

El conseller de Cultura i de Participació ciutadana, Miquel Canturri, celebra especialment el retorn del format tradicional per al dia a dia de les entitats, que han estat els darrers anys allunyades dels escenaris i de la vida al carrer. Alhora, convida tothom a participar d’una festa “social i que ens uneix com a societat”.