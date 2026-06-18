Andorra estrena el caseller de victòries davant Albània

Andorra ha sumat, aquest dijous, la primera victòria a la Davis Cup Europa Grup IV després d’imposar-se amb autoritat per 3-0 a Albània. El combinat nacional ha reaccionat després de les dues primeres jornades i manté obertes les opcions de continuar progressant a la classificació. El capità, JeanBa Poux, ha apostat per modificar l’ordre dels individuals i l’estratègia ha donat resultat. Èric Cervós ha obert l’eliminatòria amb una sòlida victòria davant Mario Zili per 6-3 i 6-1, avançant Andorra en el marcador.
Posteriorment, Guillem Davasse ha ampliat l’avantatge en superar Denis Gaba per 6-1 i 7-6(2). L’esportista del Principat ha dominat amb claredat el primer set i ha sabut gestionar un segon parcial molt més igualat que s’ha decidit al desempat.
Amb l’eliminatòria ja assegurada, Cervós i Davasse han completat la feina en el partit de dobles. La parella andorrana s’ha imposat a Alex Prifti i Mario Zili per 6-3 i 6-4 per a certificar el 3-0 final.
«Hem fet un canvi d’estratègia, hem posat l’Èric de dos i el Guillem de número u, que arribava més fresc, i ens ha sortit molt bé. Els dos han jugat molt seriosament i han respost molt bé davant dos rivals durs», ha valorat JeanBa Poux.
El capità també ha destacat la importància del triomf després d’un inici complicat de competició. «Veníem d’una dinàmica bastant negativa i aquesta victòria ens torna a ficar en la lluita. Ara hem de continuar fent la nostra feina en les dues eliminatòries que queden», ha afegit. Després d’aquest resultat, Andorra afrontarà els enfrontaments contra San Marino i Islàndia amb la voluntat de mantenir la bona dinàmica i continuar sumant victòries en la fase de grups que permetin lluitar per l’ascens