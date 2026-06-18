Aprovat l’estudi de càrrega d’Encamp que «conclou una base adequada per a absorbir el creixement demogràfic previst en un horitzó aproximat de 10 anys»

A Encamp, el consell de comú ha aprovat l’estudi de capacitat de càrrega màxima de la parròquia, després de rebre el passat 3 de juny l’informe vinculant i preceptiu del Govern que el valida. L’estudi és una eina de diagnosi territorial que serveix per a calcular la Capacitat de Càrrega Màxima (CCM) de la parròquia, és a dir, el límit físic i ambiental de persones i activitats que el territori pot suportar. El seu objectiu principal és dotar el Comú d’informació objectiva per a poder ajustar la planificació urbanística i d’ordenació del territori i establir límits de creixement sostenibles.
L’estudi, i en conseqüència, l’informe del Govern conclouen que, en termes generals, els serveis i infraestructures de la parròquia presenten una base adequada per a absorbir el creixement demogràfic previst en un horitzó de 10 anys.
En referència a aquest punt, la cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “els resultat positiu de l’estudi de càrrega no és fruit de la casualitat, sinó de la planificació i les inversions realitzades en els darrers anys que ens porten a tenir unes infraestructures adequades a absorbir l’evolució demogràfica que es preveu a la parròquia”
En relació a les dades que conté l’estudi es destaquen algun dels punts analitzats:
Tant el sistema d’abastament d’aigua potable com les estacions depuradores (EDAR) tenen capacitat suficient per a fer front al creixement previst, fins i tot tenint en compte una possible reducció dels recursos hídrics d’entre un 2% i un 4% a causa del canvi climàtic. Tot i això cal seguir monitoritzant la xarxa i controlar el sistema de distribució entre altres mesures.
La infraestructura elèctrica i la capacitat de tractament de residus són sòlides i adients. S’insta, però, a avançar en la integració d’energies renovables. En aquest sentit el comú ha previst una inversió de prop de 2 milions d’euros en millora de l’eficiència energètica amb la instal·lació de plaques solars. L’informe de Govern també proposa optimitzar les rutes de recollida de residus, i així s’ha previst en el nou contracte de recollida de residus.
Pel que fa a la gestió de residus l’estudi alerta de la dependència excessiva de l’abocador del Maià per a la gestió de terres i pedres, el qual presenta limitacions operatives importants que fan necessari buscar alternatives per a garantir la viabilitat a llarg termini, entre els quals potenciar els centres de transferències. Actualment, però, l’abocador no només implica una autosuficiència per a la parròquia d’Encamp sinó que, a més, dona servei a la resta de parròquies d’Andorra. L’existència de plantes de transferència és una de les mesures possibles a incorporar.
La mobilitat i la xarxa viària, configuraria l’únic element parcialment limitant de la capacitat de càrrega, per a l’anàlisi que s’ha realitzat en l’àmbit nacional.
Tot i la validació de l’estudi, el Govern ha emès un seguit de recomanacions de compliment obligatori, com per exemple, que es reforci els sistemes de control i monitorització de dades de tots els serveis per tal de disposar d’una planificació territorial molt més robusta i fiable. També adverteix que les previsions a 10 anys s’han d’entendre com a orientatives i s’hauran de revisar periòdicament, especialment en un context pirinenc altament vulnerable al canvi climàtic.
En relació a aquest punt, la cònsol major, ha explicat que “el treball que caldrà serà reforçar el sistema de control i monitorització de les dades per a revisar periòdicament aquesta planificació”. també ha afegit que «el comú d’Encamp no només es va anticipar impulsant un nou POUP sinó també una política continuada d’inversions en serveis, equipaments i infraestructures per a donar resposta a les necessitats actuals i futures».
L’estudi no incorpora una anàlisi específica de les necessitats futures en equipaments educatius i sanitaris, els quals són competència del Govern. L’informe de Govern reconeix expressament un actuació activa en la creació i millora de nous equipaments i espais públics com parcs, espais per a infància i joventut, centres esportius, las futura residència i centre de dia o ampliacions de l’escola bressol.
El Comú d’Encamp tanca el primer trimestre del 2026 amb un superàvit de 3,18 milions d’euros
El Comú d’Encamp ha presentat el balanç d’execució pressupostària corresponent al primer trimestre del 2026. A 31 de març, el resultat provisional se situa en un superàvit de 3,18 milions d’euros. El rati d’endeutament se situa en el 31,31%.
Pel que fa a les societats participades, Sercensa manté un resultat equilibrat, amb un benefici de 8.800 euros, mentre que Gasopas registra un resultat provisional de 468.000 euros, seguint la tendència a la baixa iniciada l’any anterior.
Nomenament d’Aroa Gauchia Riba en qualitat de gestora de projectes estratègics pel desenvolupament organitzacional en l’àmbit dels recursos humans
Durant la sessió del Consell de Comú, s’ha informat del nomenament d’Aroa Gauchia Riba sota la fórmula de relació especial, que assumirà les funcions de gestora de projectes estratègics per al desenvolupament organitzacional en l’àmbit dels recursos humans.
Aquesta incorporació respon “a la voluntat del Comú d’Encamp de reforçar la gestió estratègica dels recursos humans”, així ho ha manifestat el cònsol menor, Xavier Fernàndez i ha afegit que “l’elevat volum de tasques operatives del dia a dia del departament fa que sovint les iniciatives de caràcter més estratègic quedin en un segon pla”.
Entre les línies de treball prioritàries, destaquen el desenvolupament d’un pla de formació a llarg termini adaptat a les necessitats del personal, l’elaboració d’un reglament de carrera professional que permeti el creixement tant horitzontal com vertical, així com la revisió del reglament de permisos administratius, entre altres.
A més, es vol impulsar un projecte de cultura corporativa orientat a reforçar el sentiment de pertinença al Comú d’Encamp, millorant l’experiència professional dels treballadors des del primer contacte amb la institució i al llarg de tot el seu desenvolupament professional.