Andorra acollirà, dilluns i dimarts, la reunió anual del Consell de l’Associació Mundial de la Carretera

Carreteres de la xarxa viària andorrana (SFGA)

Andorra acollirà la reunió anual del Consell de l’Associació Mundial de la Carretera (PIARC) de 2024. En concret, l’esdeveniment se celebrarà entre el 5 i el 6 de novembre -dilluns i dimarts- al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i és el resultat de la candidatura que el Govern va presentar el 2023 per a acollir aquest acte a la tardor d’enguany. A més, un dia abans de la inauguració del Consell, el dilluns 4 de novembre, es faran les reunions específiques dels diferents comitès nacionals. S’espera la participació de més de 200 persones, distribuïdes entre personal de l’organització, participants i acompanyants.

El PIARC és una associació sense ànim de lucre creada a França el 1909, per tal d’agrupar els organismes i especialistes relacionats amb les carreteres de tots els països. Actualment, el PIARC compta amb més de 124 governs nacionals de tot el món com a membres; i té membres a més de 142 països. Més de 1.200 (comitès i grups d’estudi) experts de tot el món fan de la PIARC la major xarxa mundial d’especialistes de la carretera. Andorra forma part com a membre permanent de la PIARC des de fa més de 30 anys.

El Consell del PIARC és el responsable, entre d’altres, d’aprovar les polítiques generals de l’associació i ser un fòrum de debat anual entre els alts càrrecs dels països representats dins l’entitat. També decideix quina és la seu del Congrés Mundial de la Carretera i del Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal, que se celebra cada quatre anys.