Andorra accepta un nou article de la Carta Social Europea revisada sobre la protecció dels representants dels treballadors

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha participat aquest dijous a la conferència d’alt nivell sobre la Carta Social Europea revisada (CSEr), que s’ha celebrat a Chisinau (Moldàvia). L’acte, organitzat pel Consell d’Europa i per la República de Moldàvia, que exerceix la presidència del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, ha comptat amb la participació de ministres i alts representants dels governs competents en l’àmbit dels drets socials i de les polítiques socials, així com representants de la societat civil i del món acadèmic.
En aquest marc, Marín ha anunciat l’acceptació per part d’Andorra d’un nou article de la Carta Social Europea revisada, l’article 28, per a continuar garantint la protecció dels representants dels treballadors. “Aquesta decisió es tradueix en el compromís d’Andorra en la promoció dels drets socials”, ha assegurat.
Amb aquesta aprovació, el Principat ja ha acceptat més de la meitat de les disposicions de la Carta Social Europea revisada, un dels tractats internacionals més complets en matèria de drets socials, des de la seva entrada en vigor l’any 2005, consolidant així el seu compromís amb la protecció d’aquests drets.
Entrant al detall de l’article 28 de la CSEr, aquest reconeix el dret dels representants dels treballadors a gaudir d’una protecció efectiva en l’empresa i a disposar de les facilitats adequades per a exercir les seves funcions. En concret, garanteix que els representants dels treballadors gaudeixin d’una protecció efectiva contra qualsevol acte que els pugui perjudicar, inclòs l’acomiadament, quan aquest estigui motivat per la seva condició o activitat representativa en l’empresa.
De fet, aquestes garanties es troben recollides en la legislació andorrana. Concretament, la Llei de relacions laborals estableix que ni els delegats dels assalariats, ni els membres del comitè d’empresa poden ser acomiadats ni sancionats durant l’exercici de les seves funcions ni durant un període posterior equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada del mandat. A més, aquesta protecció s’amplia a la Llei aprovada aquest matí de dijous, al Consell General, en la qual els candidats a representants dels treballadors no podran ser acomiadats durant els sis mesos posteriors a les eleccions.
L’article 28 també preveu que els representants disposin de les facilitats adequades per a exercir eficaçment les seves funcions. En aquest sentit, la normativa vigent regula el crèdit d’hores de representació remunerades en funció del nombre d’assalariats de l’empresa i estableix els mecanismes per a la seva utilització. En el decurs de la conferència d’alt nivell, la ministra Marin ha moderat la tercera sessió titulada “Enfortiment de l’aplicació dels drets socials – Revisió de la reforma del sistema de la Carta”.