Andorra accepta 108 de les 150 recomanacions de l’Examen Periòdic Universal de l’ONU i referma el compromís amb els drets humans

El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides ha aprovat, aquest dijous, per consens, l’informe relatiu a les recomanacions d’Andorra formulades en el marc del quart cicle de l’Examen Periòdic Universal (EPU). Andorra ha acceptat totalment 108 de les 150 recomanacions i parcialment una, refermant així el compromís amb la promoció i protecció dels drets humans.
L’EPU monitora, cada quatre anys i mig, el compliment dels drets humans en tots els estats membres de l’ONU mitjançant un procés igualitari i transparent en què cada país presenta els seus avenços i reptes, rep recomanacions d’altres estats i es compromet a millorar en àmbits concrets. Es tracta d’una revisió col·lectiva que busca reforçar la protecció dels drets humans arreu del món a través del diàleg, la cooperació i la responsabilitat compartida.
Aquesta decisió, anunciada avui per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, a través d’un discurs prèviament enregistrat, durant l’adopció de l’informe final a Ginebra, és el resultat d’un procés d’anàlisi transversal entre els diferents ministeris, amb l’objectiu d’assumir compromisos realistes i assolibles d’acord amb les capacitats institucionals del país.
Les recomanacions acceptades s’alineen amb reformes ja iniciades o previstes a curt termini en àmbits prioritaris, com ara la igualtat i la no-discriminació, la lluita contra la violència de gènere i domèstica, la protecció de la infància, la inclusió de les persones amb discapacitats i el reforç de la cohesió social.
En aquest sentit, el Govern dona continuïtat als avenços destacats durant el diàleg interactiu del passat 6 de novembre, en què Andorra va posar en relleu que, amb relació a les recomanacions acceptades del cicle anterior (2020), ja n’ha implementat el 81%, mentre que el 19% restant es troben en la fase final d’implementació.
Entre els progressos més rellevants, destaquen el reforç del marc legislatiu en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes, les mesures per a combatre la violència de gènere, el desenvolupament de polítiques d’habitatge assequible, així com l’impuls de la inclusió educativa, amb el 98,6% dels alumnes amb discapacitats escolaritzats en entorns ordinaris.
Així mateix, el Govern continua avançant en l’adhesió a instruments internacionals clau en matèria de drets humans. En aquest marc, es troba en curs la ratificació del Pacte internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals, una demanda recurrent en anteriors cicles de l’EPU.
Pel que fa a la infància, recentment s’ha aprovat un projecte de llei per a reforçar la protecció dels infants i adolescents, especialment en l’entorn digital, mentre que també es treballa en la reforma de la legislació relativa als drets de les persones amb discapacitats.
D’altra banda, Andorra ha pres en consideració 41 recomanacions que requereixen una anàlisi més aprofundida o un treball normatiu que encara no s’ha desplegat. Es fa, tal com s’ha argumentat, amb la voluntat de garantir el compliment efectiu dels compromisos que s’adquireixen.
La ministra, Imma Tor, també ha remarcat que “el respecte i la protecció dels drets humans són al centre de totes les polítiques públiques”, i ha subratllat que la participació d’Andorra en l’EPU es basa en un esperit de transparència, responsabilitat i millora contínua.
En aquesta línia, el Govern treballarà per a establir, abans de la finalització del quart cicle, un mecanisme nacional per a la implementació, el seguiment i l’elaboració d’informes sobre les recomanacions, amb l’objectiu de reforçar-ne l’eficàcia i la coherència, en consonància amb les millors pràctiques establertes per les Nacions Unides.