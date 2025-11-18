Alta demanda al curs de soldadura a l’explotació agrària que organitza l’Escola Agrària del Pirineu

L’Escola Agrària del Pirineu ha organitzat els dies 8 i 15 de novembre de 2025, la 9a edició del “Curs Bàsic de soldadura a l’explotació agrària“, una formació adreçada a professionals i aficionats interessats en aprendre a soldar correctament amb elèctrode. A través de dues sessions pràctiques i teòriques, els participants han pogut adquirir coneixements essencials per a preparar materials, escollir elèctrodes i executar soldadures amb seguretat i eficàcia.
El manteniment de la maquinària i de les instal·lacions a les empreses agràries requereix sovint de tècniques de soldadura. Per això, el curs ha combinat un primer bloc teòric, on s’han explicat els tipus de soldadura, els equips, les parts de la soldadura i els tipus d’unions amb els defectes més habituals, amb un segon bloc pràctic, amb exercicis de preparació de materials, soldadura de peces i reparació de defectes.
La formació ha estat impartida pels experts, Jean François Franken i Josep Ribera, que han adaptat el contingut a les necessitats dels participants, oferint una experiència molt pràctica i propera.