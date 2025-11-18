Comunicat: “Acció i Liberals d’Andorra recuperen l’espai liberal amb la coalició Acció Liberal”

Tal com hem expressat en l’entrevista realitzada al diari digital La Veu Lliure, Acció i Liberals d’Andorra tornarem a unir forces sota la coalició Acció Liberal, amb l’objectiu de reconnectar amb un espai polític que considerem actualment “desocupat” al país. Aquesta reunificació, en la qual fa mesos que treballem, respon a la voluntat de reconstruir un projecte liberal coherent, modern i útil per al conjunt de la ciutadania.
En el nostre treball de coalició, els acords presos entre els dos partits s’adrecen a poder disposar d’un projecte liberal de cara a les pròximes eleccions, en el qual es vol incidir en polítiques comunes, deixant enrere conflictes anteriors i recuperant el projecte de país que desitgem les dues formacions.
Aquests acords es concreten en la futura coalició Acció Liberal, que s’orienta especialment a allò que hem volgut i que compartim:
- Una planificació econòmica de país centrada en la justícia climàtica i la transició cap a un model sostenible que garanteixi l’accés a l’habitatge.
- La protecció del nostre entorn i del territori, com a base del nostre desenvolupament.
- El reforç dels equilibris institucionals, per a garantir una governança estable, transparent i responsable.
- Uns incentius econòmics que tinguin en compte a tothom, fomentant la igualtat d’oportunitats, el lliure comerç i l’emprenedoria.
- La cooperació amb els països veïns i la UE per a mantenir la sobirania nacional.
En relació amb la gestió pública, Acció Liberal considera necessari recuperar una direcció més liberal, incloent-hi l’externalització de determinats serveis administratius quan això permeti augmentar l’eficiència i optimitzar recursos, tot preservant la qualitat del servei a la ciutadania.
Aquests són els criteris que ja hem expressat a La Veu Lliure i que guien el nostre compromís polític. Amb aquest pacte, reafirmem la nostra voluntat d’oferir a la ciutadania un projecte liberal renovat, responsable i orientat al futur d’Andorra.
Acció Liberal