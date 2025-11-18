Andorra contribueix amb 70.000 euros a un projecte conjunt amb Mònaco i l’OMS de lluita contra la drepanocitosi a Mauritània

El Govern ha aprovat la signatura d’un acord bilateral de col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a implementar a Mauritània el projecte “Estudi de la prevalença de l’hemoglobina S i C en els infants de 1 a 24 mesos a Mauritània”, centrat en la detecció i el tractament de la drepanocitosi (una malaltia genètica de la sang). Aquest projecte es desenvolupa juntament amb l’Agència de Cooperació de Mònaco.
En el marc d’aquest Acord, Andorra i Mònaco faran una contribució conjunta a un projecte de l’OMS que té per objectiu millorar el diagnòstic, el seguiment i l’atenció mèdica dels infants afectats per aquesta malaltia al país. El pressupost global del projecte és de 170.000 euros per a dos anys (2025-2026), dels quals 70.000 euros aniran a càrrec d’Andorra i 100.000 euros aniran a càrrec de Mònaco.
Aquesta iniciativa dona continuïtat a la col·laboració iniciada l’any 2009 entre el Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra i l’Agència de Cooperació de Mònaco en matèria de cooperació al desenvolupament, i s’emmarca en la línia de treball conjunta que ja va permetre, l’any 2020, impulsar un projecte a Mali per a la descentralització de l’atenció de la drepanocitosi en zones rurals. Davant les dificultats derivades de la situació política a Mali, i un cop finalitzat aquell projecte, Mònaco va proposar traslladar l’experiència adquirida a Mauritània, on ja desenvolupa iniciatives en aquest àmbit.
La drepanocitosi és la malaltia genètica més freqüent a nivell mundial i afecta especialment el continent africà. Es tracta d’una malaltia molt dolorosa, potencialment mortal, i insuficientment detectada i tractada a la regió. Es calcula que més de 43 milions de persones al món són portadores del gen responsable de la malaltia i que, cada any, 400.000 nadons moren a l’Àfrica a causa de les seves complicacions.
El projecte acordat amb l’OMS i el Ministeri de Salut de Mauritània té com a peça central la recollida sistemàtica de dades i la creació d’una base de dades nacional sobre els naixements amb o sense la malaltia, així com el seguiment dels pacients. Aquesta eina és essencial per a poder planificar polítiques de prevenció, detecció precoç i atenció mèdica adequades.
Pel que fa a la contribució andorrana, el projecte se centrarà en la detecció de la malaltia en 13.000 infants d’1 a 24 mesos en 15 centres de salut de Mauritània. Un total de 32 agents sanitaris duran a terme aproximadament 15.000 proves de detecció. Paral·lelament, el projecte preveu la formació de personal mèdic i sanitari, així com accions de sensibilització de la població, amb l’objectiu de millorar el coneixement de la malaltia i afavorir el diagnòstic precoç.