Àlex Rius marca punts EC i una 29a posició a la Copa d’Europa d’eslàlom d’Obereggen

Àlex Rius a Obereggen (FAE)

Jornada rodona per a l’equip masculí nacional amb Àlex Rius 29è, avui dilluns, a la zona de punts de Copa d’Europa, a l’eslàlom de la competició continental disputada a Obereggen (Itàlia). L’andorrà, que sortia amb el dorsal 83, ha fet dues bones mànegues per a estar entre els millors recuperant moltes posicions respecte al dorsal que tenia. Rius ha fet un temps total 1.45.48, a 5.39 del guanyador, el francès Antoine Azzolin (1.40.09).

Àlex Rius feia una primera mànega en què se situava 42è demostrant un esquí molt sòlid que repetia a la segona mànega, quan millorava 13 posicions per a ser, finalment, 29è. Diumenge, Rius, ja va fer una bona cursa amb una 38a plaça sortint amb el dorsal 82.

Per la seva part, el també esquiador del Principat, Xavier Cornella, que sortia amb el dorsal 85, ha estat 35è lluitant les dues mànegues amb una segona en què recuperava 16 posicions, ja que a la primera era 51è. Finalment, ha acabat 35è amb 1.48.32.





Àlex Rius, esquiador: “Dos puntets que semblen poquets, però són molt satisfactoris i importants per a la moral i per a seguir treballant. Al final veníem esquiant molt bé, com vaig dir ahir. Ahir va ser un dia en què estàvem lluny, però va ser un dia positiu, i avui hem aconseguit coses. Segueix havent errors i feina a fer, però és un bon resultat avui”.

“A la primera trobo que he sortit molt bé, he fet una errada bastant d’hora que l’he arrossegat unes quantes portes, però després la segona part he fet millor esquí, sòlid com aquests dies i al final estàvem una miqueta a prop dels 30. A la segona hem tornat a fer un bon esquí, amb alguna errada que ens treu alguna posició, una o dues, no gaires tampoc. Estem molt contents de la feina feta i avui hem demostrat que aquesta és bona”.





Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional masculí de tècnica: “En aquest moment de la temporada aquest és un molt bon resultat. Amb un dorsal bastant alt perquè encara no tenim els punts per a sortir cap als 40 o 50. Tenia un dorsal complicat avui a una pista bastant marcada i realment l’Àlex ha fet avui un molt bon esquí”.

“Aquest resultat significa que la feina feta és bona i significa que aquest és el nivell de l’Àlex. Ara això serà un suport per a anar millor encara”.