Les inspeccions d’ofici a Treball augmenten el 65% aquest any en relació al 2023

Un treballador de la construcció fent feina a l’obra (SFGA)

El Govern ha intensificat els controls per a detectar irregularitats laborals des d’un servei que ha ampliat la nòmina d’inspectors els darrers temps. El Servei d’Inspecció de Treball ha realitzat en el que va d’any un 65% més d’inspeccions laborals d’ofici que l’any 2023. Han estat, en total, 46 inspeccions d’ofici, enfront de les 28 efectuades el 2023. Això ha estat possible, en bona part, per l’increment d’efectius al Servei d’Inspecció de Treball.

Durant aquest 2024 s’han incorporat al Servei 4 nous inspectors, 2 per a cobrir vacants i 2 més per a cobrir places nova creació. D’aquestes 4 incorporacions, 3 van ser com a inspectors de Treball per a controlar l’ordenament jurídic en matèria laboral i 1 per a dur a terme el control tècnic del compliment de les mesures en seguretat i salut en el treball. Així doncs, el Servei d’Inspecció de Treball està integrat actualment per 7 inspectors, 1 suport administratiu i el cap del Servei. Encara resten per cobrir en els propers mesos 2 places més en matèria de seguretat i salut en el treball.

Les denúncies per part de treballadors que es veuen immersos en incompliments flagrants en matèria laboral són essencials per a poder detectar i actuar en aquests casos per part del Servei d’Inspecció de Treball. Per això, des del Govern s’ha elaborat un tríptic informatiu a disposició de les persones que tramiten la documentació en matèria d’immigració, per tal que coneguin els drets laborals vigents a Andorra.