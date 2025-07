Al setembre se celebrarà la 1a edició del Triatló la Seu d’Urgell

Presentació de la 1a edició del Triatló la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El diumenge, 14 de setembre, la Seu d’Urgell acollirà la 1a edició de la Triatló, un nou esdeveniment esportiu a la ciutat que neix de la col·laboració entre el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu i la Federació Andorrana de Triatló. Així ho han anunciat aquest dimarts, en roda de premsa, la regidora d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Bàrbara Romeu, juntament amb la presidenta de la Federació Andorrana de Triatló, Edurne López, i el director tècnic d’aquesta entitat, Sergi González.

Romeu ha manifestat que aquest nou triatló “representa un pas més en la consolidació de la Seu com a referent en l’organització d’activitats esportives en el medi natural”. La regidora d’Esports ha remarcat que l’entorn privilegiat de la Seu el fa ideal per a la pràctica d’aquest tipus de proves combinades, així com equipaments de primer nivell com és el parc del Segre. “Seran claus per al desenvolupament d’aquesta nova competició a casa nostra”. Un altre punt fort de la Seu que ha subratllat Bàrbara Romeu a l’hora d’organitzar un triatló és “la trajectòria i experiència en l’organització d’esdeveniments esportius que avalen el potencial i l’ambició d’aquesta nova proposta esportiva”.

En la presentació d’aqueta 1r Triatló, la regidora d’Esports també ha volgut destacar que aquesta nova iniciativa representa “una nova mostra de la col·laboració transfronterera entre la Seu i Andorra”.

Per la seva part, la presidenta de la Federació Andorrana de Triatló, Edurne López, ha donat les gràcies a l’Ajuntament “per aquesta col·laboració que representa una gran oportunitat celebrar aquest triatló a la Seu, ja que ens permetrà impulsar aquesta prova i poder obtenir una gran participació”. Al respecte, es preveu que hi participin entre 100 i 200 esportistes.





Dues proves diferents: Sprint i Súper Sprint

El director tècnic de la Federació Andorrana de Triatló, Sergi González, que ha remarcat que la Seu ofereix un entorn ideal i segur per a dur a terme les diferents proves, ha explicat que enguany el Campionat d’Andorra de Triatló estarà format per dues proves diferents: l’Sprint i el Súper Sprint. “Això permetrà poder donar una oferta més popular i familiar, amb l’objectiu de poder arribar a tot tipus de perfil de triatleta o a altres esportistes que vulguin iniciar-se en el triatló”, ha remarcat González.

A la prova Sprint, els triatletes hauran de superar 700 metres nedant, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de cursa a peu, mentre que a la prova Súper Sprint, els esportistes hauran de nadar 300 metres, recórrer 12 quilòmetres en bicicleta i córrer 4 quilòmetres.

La prova de natació tindrà lloc al canal d’aigües tranquil·les del Parc del Segre, mentre que l’espai ubicat just a l’entrada del parc des de les escales de l’Adoberia, serà la zona de transició entre modalitats, la meta i on també hi haurà diversos córners amb la presència dels patrocinadors d’aquest triatló i una zona d’ambient per al públic.

El circuit de la prova ciclista tindrà sortida des del Parc del Segre, seguirà fins la rotonda de Bombers, Camí Ral de Cerdanya, Camí Clos, Portal de Cerdanya, carrer del Dr. Peiró i tornarà pel mateix recorregut fins al Parc del Segre. Els participants hauran de fer quatre voltes en aquest mateix circuit.

La cursa a peu, amb sortida des del Parc del Segre, creuarà el Pont de la Palanca i recorrerà un tram del camí entre la Seu d’Urgell i Alàs, d’anada i tornada, per a finalitzar de nou al parc del Segre.

Val a dir que, en breu, s’anunciarà el termini d’inscripcions que es realitzaran online.