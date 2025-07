Nil Checa i Ona Perelegre encapçalen la participació andorrana al Mundial U23 d’eslàlom, a Foix

Al centre, els joves palistes Nil Checa i Ona Perelegre (FACC)

El canal de Foix, a França, serà l’escenari del Campionat del Món U23 d’eslàlom entre el 8 i el 13 de juliol, on la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC) tornarà a comptar amb representació en categories de base amb els palistes Nil Checa i Ona Perelegre. L’entrenador sub 23, Adrià Martín, destaca que la preparació s’ha pogut desenvolupar en molt bones condicions i que compten amb el factor favorable d’haver entrenat sovint al canal francès: “Ho encarem de la millor manera possible, tant per a mi, que serà el primer cop en aquesta competició com a entrenador, com per a ells com a atletes”, apunta, tot afegint que “hem estat moltes hores al canal de Foix al llarg dels darrers mesos i, això, ens dona confiança de cara a la competició”.

Nil Checa confia que la familiaritat amb el traçat els pot donar un plus i subratlla que “hem anat molts cops a entrenar i jo crec que em beneficiarà bastant a l’hora de com fer el circuit”. El jove palista es marca com a objectiu “fer bones baixades” i aprofitar una oportunitat que veu més igualada que altres proves, ja que “aquí no hi ha tanta diferència d’edat ni de força, i crec que pot sortir millor que les Copes del Món”.

Per la seva part, Ona Perelegre afronta el repte amb ambició, assegurant que “em sento bastant bé en aquell riu perquè m’he acostumat a l’aigua i el corrent, i crec que anem bastant preparats”, i afegeix que “fer bones baixades ja és un bon objectiu” en un campionat on la principal meta és sumar experiència.

Des de la direcció tècnica de la FACC, Toni Cadena posa en valor el retorn d’esportistes andorrans a aquesta competició internacional. “La Federació ho valora molt positivament, està fent un gran esforç per a tornar a tenir representació després de molts anys sense estar-hi presents en aquestes categories, l’última vegada precisament amb la Mònica [Doria]”, explica, tot destacant la voluntat d’iniciar un nou cicle d’esportistes de nivell “com ja vam fer el seu dia amb la Laura [Pellicer] i la mateixa Mònica”.

Cadena admet, però, que encara calen millores estructurals per a potenciar la base: “Ens falta un espai per a poder fer promoció, que esperem que en un futur arribi, i així poder fer un impuls més gran”.