Això és el que podria passar si els EUA prohibeix TikTok

Sembla que, fruit de la guerra freda que enfronta als Estats Units amb la Xina, la xarxa social TikTok, basada en el vídeo i propietat de l’empresa xinesa ByteDance, segueix en l’ull de l’huracà i, periòdicament, tornen a la superfície els rumors d’una possible prohibició d’ús de l’aplicació.

Aquesta, de fet, ja ha estat prohibida per diversos estaments oficials, tant en l’àmbit estatal, com nacional, per motius de seguretat en existir la possibilitat que el govern xinès accedeixi a les dades dels usuaris (les lleis xineses preveuen que el govern pugui accedir a les dades de qualsevol aplicació produïda per una empresa amb seu al país).

Business Insider publica un detallat article en el qual cita a l’analista Mark Mahaney, d’Evercore ISI, el qual opina que TikTok té menys del 50% de possibilitats de patir una prohibició general al país.

Què podria passar si els EUA prohibeix TikTok? L’Índia ja ho va fer l’any 2020 després de l’escalada del conflicte fronterer que manté amb la Xina, i que des de llavors s’ha mantingut encadenant períodes de tranquil·litat, amb uns altres de major hostilitat. La prohibició de TikTok va ser part d’un paquet de mesures que també contemplava la prohibició de 58 apps més.

El que va ocórrer en el subcontinent va ser que els usuaris no van abandonar l’adopció del vídeo breu com a forma de comunicació, sinó que simplement van passar a altres aplicacions com Snapchat, Instagram (els Reels), o YouTube (Shorts).

Però, el més positiu per a l’economia local és que també va promoure l’ascens de diverses apps locals, que van ocupar part del buit deixat per TikTok. Al cap i a la fi, els impostos generats pels beneficis d’aquestes empreses es quedaran en el mateix país.

No obstant això, no tot el derivat d’aquella prohibició va ser positiu: també va establir un precedent per a altres empreses, que en el futur poden considerar més detingudament la seva entrada a l’Índia. Principalment xineses, però també d’altres racons del món. I això pot significar menys contractació de personal local, i menys inversions de fora.

Els analistes amb els quals ha parlat Business Insider expliquen que en el cas dels Estats Units, la prohibició de TikTok podria tenir un efecte polític contrari per a l’inquilí de la Casa Blanca, ja que és utilitzat per una població jove que, entre altres factors, podria tenir-ho en compte per a votar a un altre candidat.





Per Tecnonews