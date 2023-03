Establertes les condicions de finançament dels centres terapèutics i educatius amb ingrés per a menors d’edat obligats

Una noia en un centre terapèutic (Pexels)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Decret pel qual s’estableixen les condicions de finançament dels centres terapèutics i educatius amb ingrés per a menors d’edat obligats, amb trastorns mentals, de conducta i addicions.

Actualment, la majoria d’aquests casos reben atenció en centres altament especialitzats a l’estranger. Ara, s’ha acordat equiparar el percentatge de copagament amb el percentatge que s’aplica en els ingressos en altres tipus de recursos sanitaris.

Així, les famílies passaran a pagar un 10% del total de la tarifa, mentre que el 90% restant anirà a càrrec dels ministeris concernits i de la CASS. De fet, s’estableixen convenis específics amb cada centre per part de la CASS i els ministeris que en fixen les condicions tarifàries i d’atenció en funció del tipus de procés terapèutic ofert.

Cal recordar que, com ja està passant en l’actualitat, el ministeri d’Afers Socials atorga prestacions a les famílies que no tenen els recursos per a assumir la seva part del copagament.

L’aprovació d’aquestes noves condicions de finançament donen resposta a l’encomana del Consell General, que va recollir aquesta modificació en l’Acord sobre salut mental aprovat el 6 d’octubre. Donat que el text recollia un termini de dos mesos per a dur-ho a terme, el nou percentatge de copagament corresponent a la família serà retroactiu a comptar de l’1 de gener del 2023.