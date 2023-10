Àfrica: A la recerca de solucions de la crisi climàtica

Àfrica pateix la crisi climàtica tot i no ser-ne una causant principal (comparador-energético.es)

Àfrica, un continent vast i divers, s’enfronta a reptes climàtics significatius que amenacen la vida dels habitants i l’estabilitat dels ecosistemes. La crisi climàtica global no respecta fronteres, i l’Àfrica no n’és l’excepció. En resposta a aquesta creixent amenaça, el continent africà ha fet un pas històric en celebrar la primera cimera climàtica, on líders i experts de tota la regió es van reunir per a buscar solucions pròpies i específiques per als problemes climàtics que enfronta.

Aquesta cimera marca una fita important en la lluita d’Àfrica contra el canvi climàtic i obre la porta a un enfocament més centrat en les necessitats de la regió.





Àfrica, un continent vulnerable

Àfrica és una de les regions més vulnerables al canvi climàtic. Tot i que contribueix en menor mesura a les emissions globals de gasos amb efecte d’hivernacle en comparació amb altres parts del món, la regió pateix de manera desproporcionada les conseqüències de la crisi climàtica. Sequeres, inundacions, tempestes i desertificació amenacen la seguretat alimentària i l’estabilitat econòmica de moltes nacions africanes. Un dels problemes més urgents és la disponibilitat d’aigua.

A moltes àrees d’Àfrica, l’escassetat d’aigua potable és una preocupació constant i el canvi climàtic està exacerbant aquesta crisi. Les fonts d’aigua s’estan assecant i els patrons de pluja impredictibles fan que sigui difícil per a les comunitats planificar l’agricultura i la gestió de recursos hídrics, així com els energètics a través de les distribuïdores energètiques que operen a la regió.

La celebració d’una cimera climàtica exclusivament africana és una fita important en la lluita contra el canvi climàtic. Tot i que l’Àfrica ha estat present en les converses climàtiques globals, aquesta cimera brinda l’oportunitat de centrar-se en els seus desafiaments específics i buscar solucions adaptades a les vostres necessitats. A Nairobi, es va dur a terme la primera cimera del clima africana de la història, amb la participació d’una vintena de líders dels Estats i els Governs, durant tres dies.





La importància d’una cimera pròpia

El seu objectiu principal és construir una coalició unificada de cara a la propera Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP28) que se celebrarà al novembre a la Unió dels Emirats Àrabs. Busquen solucions i finançament concrets que no es quedin en meres promeses. La COP anterior, realitzada a Egipte el 2022, va concloure amb un acord per a establir un fons destinat a ajudar els països més vulnerables a enfrontar les pèrdues i danys causats per l’escalfament global.

No obstant això, no es va determinar quins seran els contribuents, en quina proporció aportaran ni com es distribuirà aquest fons. Un dels principals objectius de la cimera va ser la formulació d’un compromís conjunt per a abordar la crisi climàtica a l’Àfrica. Els líders africans reconeixen la urgència de la situació i han adoptat mesures concretes per a enfrontar-la.

La transició cap a fonts d’energia més netes és una part clau de l’estratègia d’Àfrica per a combatre el canvi climàtic. Moltes nacions africanes han començat a invertir en energia solar i eòlica com a alternatives als combustibles fòssils com el gas. Aquesta transició no només redueix les emissions de carboni, sinó que també promou l’accés a l’energia en àrees rurals i contribueix al desenvolupament sostenible. La protecció dels ecosistemes naturals és essencial per a mitigar els efectes del canvi climàtic. Àfrica acull una rica biodiversitat i una varietat d’ecosistemes, des de selves tropicals fins la sabana i deserts.

La cimera es va centrar en la importància de conservar aquests entorns naturals i promoure pràctiques agrícoles sostenibles que evitin la desforestació i la degradació del sòl. Atès que el canvi climàtic ja afecta moltes comunitats africanes, l’adaptació i la construcció de resiliència són crucials. La cimera va advocar per la inversió en infraestructura resistent al clima, sistemes d’alerta primerenca i programes d’educació que apoderessin les comunitats per a enfrontar els desafiaments climàtics.

Per a dur a terme aquestes ambicioses iniciatives, cal un finançament adequat. Els líders africans van instar la comunitat internacional a complir amb els compromisos de finançament climàtic, tot i bregar els seus ciutadans amb un panorama internacional també convuls, amb el preu de la llum en augment en gairebé tots els països europeus i una guerra que castiga continent.





Desafiaments i oportunitats

Segons el president de Kenya, Àfrica pateix una pèrdua anual d’entre el 5% i el 15% en el creixement del seu producte interior brut a causa dels impactes del canvi climàtic. Tot i això, els organitzadors emfatitzen que el continent no vol ser només una víctima d’aquesta crisi. En el discurs inaugural, el vicepresident Ruto va assenyalar que les fortaleses d’Àfrica superen les seves debilitats i que el seu potencial per a fer contribucions positives al món és considerablement més gran que la seva necessitat d’assistència.

El líder de Kènia també va recordar que el continent té vastos dipòsits de recursos naturals, com el cobalt, que són essencials per a la transició global cap a fonts d’energia renovable. La primera cimera climàtica africana representa un pas important en la lluita contra el canvi climàtic al continent. Els líders africans han demostrat el compromís amb l’acció climàtica i han establert un marc per a abordar els desafiaments específics que enfronten.

Tot i això, el camí cap a un futur més sostenible encara és llarg i presenta desafiaments significatius. Perquè Àfrica pugui fer front a la crisi climàtica de manera efectiva, és essencial que els compromisos es tradueixin en accions concretes. La mobilització de recursos, la cooperació regional i el suport internacional són elements clau en aquest procés. La primera cimera climàtica africana és un recordatori que l’acció climàtica és una responsabilitat compartida i que el món s’ha d’unir per a abordar aquesta crisi global amb urgència i determinació. Àfrica ha fet un pas important, i ara és responsabilitat de tots treballar plegats per a un futur més sostenible per al continent i el planeta.





Per comparador-energetico.es