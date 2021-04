Afers Socials atorga 3,4 milions d’euros en ajuts econòmics per desocupació involuntària durant el 2020

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, –juntament amb el director del departament d’Afers Socials i Joventut, Joan Carles Villaverde– ha presentat aquest dijous el tancament de les prestacions atorgades durant el 2020 en qualitat d’ajuts econòmics ocasionals, pensions de solidaritat i prestacions econòmiques d’atenció social.

Filloy ha explicat que el 2020 ha estat un any marcat per “l’impacte social rellevant” de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i que ha requerit “una resposta ràpida i eficient davant tot el que s’ha requerit”. “El Govern ha estat al costat de les persones per donar una resposta ràpida i eficient”, ha afegit.

En aquest sentit, Filloy i Villaverde han explicat que durant el 2020 es van atorgar un total de 3.424.418,02 euros en ajuts per desocupació involuntària, una xifra que suposa un increment del 905,96 % en comparació amb l’any anterior (340.410,85 euros). A més, en el context de la crisi sanitària de la COVID-19 es van posar en marxa els ajuts per desocupació per a les activitats relacionades amb la temporada d’esquí, que el 2020 van beneficiar 259 persones amb un import global de 673.386,21 euros.

En relació amb els ajuts a petits propietaris de locals comercials i habitatges, que com a conseqüència directa de la crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2 han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar, el 2020 s’han liquidat 30.325,97 euros.

Quant al permís retribuït per absència laboral per tenir cura des fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV2, Afers Socials ha tingut una despesa neta de 335.433,43 euros i de 59.197,96 euros en cotitzacions a la CASS. A més, en la prestació familiar per fill a càrrec s’han liquidat 1.336.479,61 euros el 2020.

Seguint amb els ajuts econòmics ocasionals, el 2020 Afers Socials va liquidar un total de 599.236,82 euros en targetes de prepagament, que tenen la finalitat de donar una resposta immediata a les necessitats de manutenció i higiene de la persona o família. Una xifra que representa un 57,89% més que el 2019 i que va beneficiar 932 usuaris (un 23% més que el 2019).

Pel que fa a la pensió de solidaritat per a la gent gran, s’han liquidat 5.462.280,43 euros en 1.024 persones beneficiades. En la pensió per a persones amb discapacitat s’han liquidat 2.820.421,14 euros en 268 sol·licituds atorgades.