La CASS tanca el 2020 amb un dèficit de 40 milions la branca general

Un augment del 30% de les baixes laborals i per confinament. És una de les principals causes que s’hagi enfilat el dèficit a la branca general de la CASS, que tanca el 2020 amb prop de 40 milions negatius.

El 2020 les prestacions econòmiques per baixes laborals han superat els 50 milions, 7 dels quals ja se sabia que estaven relacionades amb el Sars-Cov2. I és que amb la nova llei les baixes per la Covid-19 s’han assimilat a la del risc laboral, ha afirmat el president del consell d’administració de la CASS, Albert Font.



L’augment de baixes laborals ha motivat l’augment del dèficit de la branca general tot i que s’han reduït dràsticament els accidents laborals per la baixa activitat del país. I si en els últims anys la tendència de despesa sanitària anava a l’alça, tot i que hi ha augmentat el capítol d’hospitalitzacions, la despesa total (96,1 milions d’euros) suposa la reducció d’un 5%.

Segons Font, aquest és un mal any per treure conclusions i que de ben segur generarà nous capítols de despesa en un futur per l’estela dels efectes i tractaments que s’hauran de fer derivats de la pandèmia.

La CASS tanca el 2020 amb 80.000 beneficiaris i prop de 40.000 assalariats.