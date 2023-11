Activitats nadalenques a l’abast de tothom a Escaldes

Cartell del “Nadal Rocambolesc” a Escaldes-Engordany (comuee)

El cònsol menor, Quim Dolsa, i el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, han presentat aquest matí de dilluns les activitats que es desenvoluparan a Escaldes-Engordany per les festes nadalenques. I és que la parròquia s’endinsa a partir de les 18 hores d’aquest divendres 24 de novembre dins un ‘Nadal Rocambolesc’ on tindran lloc diferents accions, entre elles, l’encesa de llums de Nadal que marcarà l’inici d’aquest cicle festiu. En total s’han organitzat 24 activitats per a tots els públics, la majoria d’elles gratuïtes.

La música i el teatre seran presents en la programació a través de la Nit de Gòspel de dissabte 2 de desembre a les 21.30 hores. La sala Prat del Roure acollirà un homenatge al rei del blues amb el concert B.B. King Spiritual, a càrrec del Chicago Mass Choir. Les entrades per a assistir al concert es podran adquirir a través del web del Comú d’Escaldes-Engordany a un preu de 10 euros.

Per altra banda, durant els dies 22 i 23 de desembre, la sala Prat de Roure acollirà també el Pessebre Vivent, que després d’una aturada de 4 anys torna amb un format innovador i més immersiu que inclou l’audiovisual. Enguany, s’ha apostat per representar un pessebre de pessebres que recuperarà algunes de les escenes més icòniques de la seva història. Les entrades s’hauran de comprar també per la web del Comú a un preu de 3 euros.

El Nadal a Escaldes-Engordany també compta amb la celebració de Sabors d’Advent. Així, el Parc de la Mola acollirà cada dia, a partir de l’1 fins al 10 de desembre, música en directe des de les 18 hores. Formacions musicals del país com Sweet Victoria, Duet Sax, The Royal Five, Jonaina Salvador i Sergio Vicente i Cor Rock, entre d’altres, actuaran dins el Sabors d’Advent on també tindran cabuda les paradetes de menjar d’hivern i d’objectes de regal i decoració de Nadal. El mercat estarà obert cada dia de les 17 a les 20 hores.

Paral·lelament, s’han programat tallers, contacontes d’Advent, espectacles de carrer i de titelles, entre d’altres. No hi faltarà l’anunci del Patge Reial, la recollida de cartes del Carter Reial i la cavalcada dels Reis d’Orient durant el vespre del divendres, 5 de gener, que servirà per a tancar els actes de Nadal a Escaldes-Engordany.