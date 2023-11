L’Handbol Club Serradells guanya i “fa net” amb la penalització de 6 punts

L’Handbol Club Serradells celebrant una victòria (FAH)

Aquest dissabte passat, l’Handbol Club Serradells va aconseguir una jornada triomfant com a visitant al pavelló Antoni Sabata. Amb una victòria sòlida de 32 a 24, davant de l’Handbol Berga que no va poder aturar el domini visitant des del principi.

El partit va començar amb una exhibició de ritme i control per part dels andorrans, que van establir la pauta amb un marcador de 10 a 3 a falta de deu minuts per al descans. Tot i això, els berguedans van reaccionar amb una defensa més ferma, generant contraatacs que van ser executats per la velocitat dels extrems de l’Handbol Berga. Això va reduir la diferència a 9 a 14 quan es va arribar al descans.

La segona part va començar amb l’Handbol Club Serradells decidit a mantenir el control. Llorenç Pellisa va destacar en l’atac andorrà, mentre que el porter Jordi Gasset va brillar amb cinc aturades clau de set penals, entre els tres pals, i abaixant la persiana, davant els contraatacs rivals. El partit va concloure amb un marcador final de 32 a 24 a favor dels andorrans, que ara deixen enrere la puntuació negativa després d’una penalització de sis punts per alineació indeguda.

Aquest cap de setmana, el Serradells tindrà una nova prova crucial davant l’Handbol Horta, un equip que va guanyant posicions a la classificació i s’ha situat segon al grup després d’imposar-se a l’ACLE Guissona amb un marcador de 40 a 22 aquest diumenge passat. El partit tindrà lloc dissabte a les 18:30 al Complex Esportiu del Pas de la Casa. Serà un enfrontament clau per a les aspiracions del Serradells, que buscarà mantenir la seva nova empenta i continuar avançant en la competició.