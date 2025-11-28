A l’FC Andorra li resten dos punts al Molinón (1-1)

Aquest divendres, a Gijón, s’ha vist un FC Andorra de dues cares. Una de molt bona i molt millorada respecte als últims partits, en la primera meitat. I una de més soferta i patida, a la segona part, on el porter tricolor, avui, Yakoobishvili, ha estat imperial aturant-ho absolutament tot el que xutava l’Sporting.
El joc dels del Principat, a la primera part, ha estat molt més alegre, fluït i vistós que en els últims partits, amb constants arribades. Tot i això, Gaspar Campos, en el minut 22, per als asturians ha enviat la pilota al pal. En el 27, una molt bona centrada de Carrique, rematada per Manu Nieto, ha fet lluir el porter de l’Sporting de Gijón enviant la pilota a córner. Álvaro Martín ha estat a punt de fer el primer amb un xut col·locat i amb rosca des de fora de l’àrea que ha sortit fregant el pal. Poc abans del descans, en el 42, Yakoobishvili, ha tornat a fer un altre parada miraculosa per a arribar a la mitja part amb el 0-0 al marcador.
A la segona meitat, l’Sporting ha sortit molt més intens. En el minut 54, els locals han tingut una doble ocasió claríssima. Els andorrans veien com s’anaven salvant i anaven passant els minuts, quan, en el 80, Lautaro de León ha avançat als tricolors amb una rematada que ha entrat per sota les cames del porter Yáñez. Els andorrans han aguantat bé els darrers minuts del partit. A l’última jugada del matx, en un córner a favor de l’Sporting on també ha pujat el porter, la pilota ha acabat fora de porteria, però el VAR ha avisat l’àrbitre d’unes possibles mans d’Allende. Després d’estar-ho mirant força minuts, el col·legiat ha xiulat penal i Gelabert ha marcat el gol de l’empat al minut 100, quan hi havia tan sols 5 minuts d’afegit.
Amb aquest empat, els andorrans surten provisionalment de la zona de descens, on hi entra l’Eibar. El proper compromís dels del Principat serà aquest dimecres, 3 de desembre, a León, contra la Cultural Leonesa, a la Copa del Rei, mentre que el proper partit de Lliga serà el dissabte, 6 de desembre, a les 14 hores, a Encamp, contra l’Almeria.