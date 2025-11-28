Joan Verdú, 16è a la Copa del Món de Copper Mountain

Joan Verdú ha disputat aquest vespre de divendres, en horari andorrà, el gegant de la Copa del Món de Copper Mountain, als Estats Units. Verdú ha estat 16è. L’esquiador andorrà ha finalitzat amb un temps final de 2.32.99, a 2.01 del guanyador de la cursa, que ha estat l’austríac Stefan Brennsteiner, amb 2.30.98. Segon ha sigut el noruec Henrik Kristoffersen amb +0.95, i tercer el croat Filip Zubcic, amb +1.00.
A la primera mànega, Verdú ha finalitzat amb el 26è temps, amb 1.15.65, a 2.38 del millor de mànega, que era l’austríac Stefan Brennsteiner amb 1.13.27. A la segona mànega, sortint el quart amb la inversió, l’andorrà marcava el millor temps en travessar la línia de meta i, finalment, amb el pas de tots els esquiadors acabava en la 16a posició definitiva.
Se situa 13è a la general de gegant
L’andorrà venia de ser 12è a Sölden, a la primera cursa de la temporada de Copa del Món, celebrada el passat 26 d’octubre. Amb la 16a plaça d’aquest divendres, Verdú ha sumat 15 punts, que amb els 22 de Sölden fan un total de 37 que el situen 13è a la classificació general de gegant de la Copa del Món.
Beaver Creek, diumenge 7 de desembre
La pròxima cita del calendari WC de gegant serà també als Estats Units, en aquest cas a Beaver Creek, el diumenge 7 de desembre, amb la primera mànega a les 18:00h i la segona a les 21:00h, hora andorrana.