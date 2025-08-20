77 anys del naixement de Robert Plant (Led Zeppelin)

Música

Un 20 d’agost de 1948, ara tot just es compleixen 77 anys naixia Robert Plant, a Birmingham (Regne Unit). Cantant de la banda pionera del rock dur Led Zeppelin. En solitari, el músic ha mantingut una carrera professional diversa, entre el rock dur i la cerca de sons diferents per a aportar al rock, com la música àrab.

En els darrers temps, Robert Plant, s’ha anat apropant a la música nord-americana d’arrel, destacant Raising sand (2007), el gran disc que va gravar amb Alison Krauss.

 

Font: EfeEme.com

