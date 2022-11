7 idees de color per al saló

El saló és el cor de la casa i s’utilitza més que qualsevol altra estada. Per aquest motiu, triar bé el color és fonamental per a crear un ambient acollidor i càlid tot el temps.

Blanc. Es fa servir habitualment perquè transmet calma i pau. És un to bàsic que presenta infinites oportunitats. Qualsevol color d’accent funcionarà amb el blanc com a teló de fons i gairebé tots els estils de disseny trobaran un encaix perfectament.

Rosa pastís. Els salons que busquen mantenir-se moderns i frescos, però alhora càlids i acollidors poden aventurar-se en aquesta família de colors.

Vermell intens. És una excel·lent opció per als salons més petits, ja que brinda la comoditat i la calidesa d’un to fosc, però no el fa sentir petit.

Gris marró. No surt del regne dels neutrals, però agrega una mica més de color que un crema o un gris.

Beix. Sempre ha estat una elecció popular per als salons. El to càlid d’una habitació d’aquest color ajuda a definir la forma i permet que els mobles de colors més clars es destaquin en lloc de barrejar-se.

Marró i beix. Una marró xocolata o un beix fangós sempre funcionarà quan es tracta de fer que el teu saló familiar se senti acollidor.

Crema i groc. El groc, en les seves versions més clares, és un to perfectament cremós i acollidor per a incloure en la teva habitació familiar. Combina-ho amb detalls en marró xocolata o tocs de blau clar perquè destaqui.

Per Decoracion2.com