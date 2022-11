El 7è Concurs d’Obra Gràfica posa la mirada en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

L’art solidari té un paper destacat, aquest mes de novembre, al Museu Carmen Thyssen Andorra, amb accions com l’organització conjunta amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell del 7è concurs d’obra gràfica de la tassa commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Els dies 12 i 13 de novembre (dissabte i diumenge), el museu realitzarà tallers familiars oberts a tothom per a participar al concurs. L’obra guanyadora del concurs serà impresa en una tassa commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora cada 3 de desembre. Aquest mateix dia, serà quan la tassa es posarà a la venda.

El període per a presentar-se al concurs és fins al 19 de novembre i també es pot participar des de les llars. Les mides del dibuix han de ser de 19 cm de llarg per 8 cm d’alçada, en paper sobre un fons blanc o en format digital. Les obres es poden lliurar al Museu Carmen Thyssen Andorra en horari d’obertura, o bé enviant-les per correu electrònic a l’adreça comunicacio@fprivadameritxell.ad.

Per a consultar les bases fes click aquí!