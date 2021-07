40.800 infants i joves participen en activitats de lleure a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran

Les entitats que organitzen activitats de lleure a les comarques de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran han notificat al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya un total de 1.120 activitats per aquest estiu. Fins ara, s’hi han inscrit 34.000 infants i joves, 5.800 monitors/es i dirigents i 1.000 persones de suport. La gran majoria participen en algun dels 511 casals d’estiu. La resta d’activitats es reparteixen en 253 acampades, 190 colònies, 123 rutes i 43 camps de treball.

Les entitats d’educació en el lleure, associacions educatives juvenils, associacions de famílies, empreses i institucions organitzadores poden notificar les activitats a la Direcció General de Joventut fins a 7 dies abans de l’inici, de manera que les xifres encara poden créixer les properes setmanes.

Amb 7.000 persones inscrites entre participants i dirigents, el Pallars Sobirà és la comarca amb més assistència, seguida del Segrià (6.600), Cerdanya (5.200), Solsonès (4.200), Pallars Jussà (4.000), Noguera (3.500), Alt Urgell (2.700), Alta Ribagorça (2.600), Pla d’Urgell (1.400), Urgell (900), Garrigues (800) i Aran (450).

El director general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Àlex Sastre, i la directora de l’Agència Catalana de la Joventut, Núria Ramon, han visitat dos camps de treball i una casa de colònies a l’Alt Urgell i al Solsonès. Sastre ha agraït l’esforç del sector en un context epidemiològic complex com el que estem vivint: “El compromís del sector per garantir que el lleure educatiu continuï sent un espai segur pels infants i adolescents és més fort que mai. Els monitors i les monitores són ferms defensors del lleure i és per això que treballem amb les entitats per preservar aquest dret”.

D’altra banda, la directora de l’Agència Catalana de la Joventut, ha reclamat no estigmatitzar el jovent, “els i les joves han demostrat durant la pandèmia una actitud activa i solidària, fins i tot en els moments de restriccions més dures. S’han adaptat a cada moment amb resiliència i respecte. Com a societat hem de posar en valor aquest compromís, que es manifesta de nou en l’àmbit del lleure educatiu”.

Visita a les activitats d’estiu

A Montferrer i Castellbò els responsables de Joventut han visitat el camp de treball “Trencant silencis: joves i diverses”, en què participen 12 joves entre 14 i 17 anys fins l’1 d’agost. L’autoconeixement i les relacions afectives són els eixos principals d’aquesta activitat. Una proposta de descoberta personal i col·lectiva que pretén donar eines i estratègies per trencar els tabús que envolten els nostres cossos, les identitats i les formes de relacionar-nos. En el decurs de la visita, els han acompanyat el delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; l’alcalde del municipi, Albert Marquet, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós.

Tot seguit, amb l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, i representants del Consell Comarcal del Solsonès, Sastre i Ramon han visitat el casal de vacances de l’Agrupament Escolta i Guia Vall de Lord. En aquest municipi, els responsables de Joventut també han visitat el camp de treball internacional “Recuperació de l’entorn natural del Pont de Vallonga”. En el marc d’aquesta activitat, els participants, d’entre 18 i 29 anys, reparen l’antic camí que unia la Seu d’Urgell i Sant Llorenç de Morunys i adeqüen la ruta del Pont de Vilallonga.

Sastre i Ramon, juntament amb representants de l’ajuntament i el consell comarcal, han fet una visita a l’Oficina Jove del Solsonès. Per finalitzar, els responsables de Joventut, han visitat la Carral, una casa de colònies amb més de 50 anys de trajectòria on fan colònies escolars i d’estiu per a nens i nenes de 6 a 15 anys. Durant la visita, les representants de les instal·lacions juvenils han comentat amb els responsables de Joventut la situació d’aquestes a la comarca.

Preservar el dret al lleure arreu del país

El Departament de Drets Socials i el Departament de Salut han impulsat enguany diverses mesures per garantir la seguretat entre els participants i dirigents de les activitats de lleure. A banda dels protocols, guies i models fixats a l’inici de la campanya d’estiu i davant la situació epidemiològica, ambdós departaments han implementat un dispositiu perquè infants i adolescents que participin en qualsevol activitat de lleure i monitors/es puguin fer-se tests ràpids d’antígens (TAR) a les farmàcies.

Els darrers dies es va activar també en diversos punts un dispositiu de vacunació prioritzat per a professionals de l’educació en el lleure que participen en activitats aquest estiu.

D’altra banda, 5.025 monitors/es i directors/es de lleure van fer durant el mes de juny la formació organitzada per Salut Pública i Joventut que acredita com a responsable de prevenció i higiene per a les activitats de lleure. Aquesta figura té l’objectiu de vetllar pel compliment dels protocols a les activitats en matèries com el rentat de mans, la desinfecció, els grups reduïts o la detecció de símptomes de Covid-19. Entre les edicions de 2020 i 2021 un total de 22.768 caps i monitors/es han obtingut la certificació i poden exercir aquest rol.

Aquest conjunt de mesures s’apliquen per garantir que les més de 6.400 activitats de lleure notificades per aquest estiu arreu del país puguin ser espais segurs pels més de 340.000 participants i dirigents que hi assisteixen.