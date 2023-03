317 participants en la 6a edició de l’Skimo Femení

Èxit de participació a la 6a Skimo femení 2023

L’estació de Pal Arinsal ha acollit, avui diumenge, la 6a edició de l’Skimo Femení, la cursa popular d’esquí de muntanya i raquetes de neu que se celebra dins el marc del Dia Internacional de la Dona. Enguany, la prova ha consolidat novament l’èxit organitzatiu i de participació amb un total de 317 participants, entre les quals hi havia 20 homes, que han volgut donar suport a l’esport femení amb la seva participació malgrat no puntuar.

En la modalitat d’esquí de muntanya la guanyadora ha estat Anna Feliubadaló, que ha completat el recorregut de 4 quilòmetres i 432 mestres de desnivell des del Pla de la Caubella fins al Pic del Cubil amb un temps de 44’20’’. Elsa Martí i Anna Maria Campoy han acabat en segona i tercera posició, respectivament. En la modalitat de raquetes, la primera a completar el circuit circular de 3,4 quilòmetres i 180 metres de desnivell ha estat Isabel Gumbau, amb un temps de 23’50’’, seguida de Maria de la Fuente i Susana Bultó.

Una de les principals novetats d’aquesta edició han estat les modalitats d’inscripció en parella i família, que han servit per a fomentar la participació en la prova de les més joves i també d’homes. En esquí de muntanya, Laia Aymerich i Nuria Medina (Les Merines) han estat les més ràpides de la categoria mare-filla, mentre que la parella guanyadora home-dona ha estat Andrea Serra i Eric Lin (Limogos). En equips, Olga Navarro i Isabel Vallejo han estat les guanyadores, i en la categoria per família, Xènia, Marta i Maria Cerqueda han estat les més ràpides. Finalment, en raquetes, Alejandra Rodríguez i Flavia Isabel Barrios han estat les vencedores de la categoria per equips.





Part dels fons recaptats es destinaran a AUTEA

L’Skimo Femení és una prova esportiva amb un fort caràcter festiu i solidari. L’acte se celebra entorn la commemoració al Dia Internacional de la Dona i té com a objectiu contribuir a la pràctica dels esports de neu en l’àmbit femení, però destaca també com a cursa popular pel seu vessant solidari en col·laboració amb l’associació AUTEA (Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra) a qui es donaran gran part dels fons recaptats per a contribuir als diferents programes socials de l’organització.

La jornada ha estat acompanyada d’una bona climatologia que ha permès gaudir de l’esdeveniment i contribuir al caràcter més festiu de la trobada per a promoure la convivència. En aquest sentit, el grup de rock Bandidas, format íntegrament per dones i provinent dels Països Baixos, ha omplert de ritme la jornada i ha posat la cirereta a la celebració de l’esdeveniment.