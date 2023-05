30 anys d’ONCA s’han de celebrar

Foto: ONCA i Gerard Claret al bell mig de la imatge (Àlex Tena)

La Fundació ONCA, amb motiu del trentè aniversari de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, convida al seu impulsor, Gerard Claret, a una producció clàssica que farà una gira per Andorra i Catalunya. L’orquestra, que al llarg d’aquests trenta anys ha interpretat a molts compositors diferents, ha escollit dues peces que formen part del repertori més simbòlic i habitual de la trajectòria professional de la formació andorrana. En aquest cas són el Concert per a violí i orquestra núm. 2, en mi major, BWV 1042 de J.S. Bach i la Serenata per a cordes en do major op. 48 de P.I. Txaikovski. Les dues peces comptaran amb Gerard Claret com a concertino director.

Claret, que va dur a terme la direcció artística de l’orquestra des de l’any 1993 fins al 2020, explica que tornar a tocar amb l’ONCA per aquesta ocasió “suposa una gran il·lusió ja que em retrobo amb els companys amb qui he compartit una llarga trajectòria” però també “amb un públic que ha estat fidel”. El concertino director assegura que durant molts anys s’han dut a terme projectes que “sense cap mena de dubte han marcat i canviat el context musical del nostre país” i que vol pensar que “l’ONCA ja ha esdevingut un element imprescindible del nostre teixit cultural”.

El primer dels concerts serà el dissabte 8 de juliol, a les 20 hores, a Sant Pere Sallavinera (Anoia), en el marc dins de les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, que enguany arriba a la 26a edició, però que també celebra els 30 anys del festival. El concert es farà a la plaça del poble d’aquesta petita localitat i per a tenir més informació es pot consultar la web http://nitsculturals.cat/. Cal destacar que amb aquest municipi hi ha una vinculació molt especial, ja que, el primer concert que l’ONCA va fer a l’estranger, va ser a Sant Pere Sallavinera, coincidint amb la seva estrena l’any 1993.

El segon concert serà en el marc del Cicle de Cambra Romànica, on l’ONCA, per tercer any consecutiu, oferirà l’actuació inaugural del cicle. Serà el dissabte 21 d’octubre, a les 18 hores, al Santuari de Meritxell.

Finalment, el darrer concert serà el dilluns 13 de novembre, a les 19 hores, al Palau de la Música Catalana, en el marc del cicle Tardes al Palau. Una actuació que significa el retorn de l’ONCA en un dels espais emblemàtics de la seva trajectòria amb una estreta vinculació entre les dues entitats.

El director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, agraeix la tasca que el director fundador de l’orquestra ha realitzat i assegura que “la feina s’està continuant amb una vessant molt de país, suposant una responsabilitat per a poder ser líders de la cultura musical del nostre territori”. Gumí també exposa que amb aquests concerts de celebració dels 30 anys de l’orquestra, “després de l’etapa pandèmica, podem tornar a sortir a fora mostrant el treball que es continua fent des de la Fundació podent exemplificar i ser ambaixadors de la cultura andorrana arreu del món”.





30a Temporada FUNDACIÓ ONCA 2023

30 anys de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Dissabte 8 de juliol, a les 20 hores, a la plaça del poble de Sant Pere Sallavinera

Dissabte 21 d’octubre, a les 18 hores, al Santuari de Meritxell

Dilluns 13 de novembre, a les 19 hores, al Palau de la Música Catalana





PROGRAMA

Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Gerard Claret, concertino director

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Concert per a violí i orquestra núm. 2, en mi major, BWV 1042

Piotr Illitx Txaikovski (1840- 1893) – Serenata per a cordes en do major op. 48