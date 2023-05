Bardina i Souque, alts càrrecs del nou Govern

Josep Anton Bardina, nou secretari d’Estat d’Educació i Universitats (Eduard Comellas)

El Govern ha aprovat el nomenament de Josep Anton Bardina Pau com a secretari d’Estat d’Educació i Universitats que passarà a ostentar el càrrec després que el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publiqui el Decret oficial.

Josep Anton Bardina Pau, nascut el 1974 és llicenciat en magisteri i psicopedagogia. La seva trajectòria en la política s’inicia el 2001, precisament, com a secretari d’Estat d’Educació. Entre el 2005 i el 2007 esdevé secretari d’Estat d’habitatge i joventut i posteriorment, entre el 2007 i el 2009 ocupa el càrrec de secretari d’Estat de Benestar Social, Família i Habitatge. Durant la seva etapa parlamentària, del 2011 al 2015, va ser vicepresident de la Comissió Legislativa d’Educació, Cultura, Joventut i Esports, membre de la Comissió Permanent i de la Comissió Legislativa d’Afers Socials, així com suplent de la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. En el darrer any ha treballat per al ministeri d’Administració Públiques i Participació Ciutadana.

Així mateix, el Govern també ha decidit aquest dimecres que la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals serà ocupada per Noelia Souque. L’Executiu aprovarà les poperes setmanes el nomenament del nou càrrec.