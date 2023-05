Una àvia de 91 anys, víctima mortal 160 de la Covid

La víctima mortal estava ingressada a la residència de Clara Rabassa (AndorraDifusió)

El ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, ha anunciat aquest dimecres que una àvia, de 91 anys d’edat, s’ha convertit en la víctima mortal 160 des que va començar la pandèmia de la Covid-19, al primer trimestre de 2019. La dona es trobava ingressada a la residència de Clara Rabassa.

S’ha de recordar que, en els darrers dies s’han registrat brots del virus, tant a la mateixa residència de Clara Rabassa, com a Sant Vicenç d’Enclar. Ambdós centres van patir nombrosos contagis de Covid. Al primer, segons sembla, ja no hi hauria cap cas actiu i, al segon, encara en quedarien 13.

A Clara Rabassa van ser 37 els padrins contagiats, mentre que a Sant Vicenç d’Enclar la xifra va ser de 47.