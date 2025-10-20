290 nous establiments, a Andorra, durant el tercer trimestre de 2025

El tercer trimestre de 2025 s’ha tancat amb un total de 13.822 establiments actius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria, la qual cosa representa un increment de 290 establiments en relació amb els 13.532 establiments registrats a finals del segon trimestre de l’any 2025; és a dir, un augment del +2,1%. Segons el sector d’activitat econòmica, destaca el nombre d’establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l’àmbit dels sectors “G: Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes” (3.309 establiments), “M: Activitats professionals, científiques i tècniques” (3.306 establiments) i “J: Informació i comunicacions” (1.352 establiments).
Pel que fa a la ubicació territorial, es detecta una concentració del 65,2% dels establiments entre les parròquies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana. Per la seva banda, les parròquies d’Escaldes-Engordany i d’Ordino mostren l’increment trimestral més elevat amb el 3,0%, en un context generalitzat de creixements en totes les parròquies durant el tercer trimestre de 2025.
L’augment general registrat el tercer trimestre de 2025 s’explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d’establiments (+290), identificada com la diferència entre les altes i les baixes, en inscriure’s 419 nous establiments i registrant-se 129 baixes. Els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat “M: Activitats professionals, científiques i tècniques” (+3,7% i +118 establiments nets), “J: Informació i comunicacions” (+4,1% i +53 establiments nets) i “S: Altres serveis” (+4,6% i +27 establiments nets).
En termes comparatius amb el trimestre anterior en el que es van registrar 363 nous establiments, augmenta el ritme d’altes durant el tercer trimestre de 2025, experimentant així una variació trimestral positiva del +15,4% (+56 establiments). A més a més, a diferència del que passa amb les altes, les 129 baixes d’establiments registrades són inferiors als registres observats el trimestre anterior (169 establiments) i van representar una variació trimestral negativa del -23,7%.